在欧洲的医院中，由肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae）引起的感染数量正在增加，这种细菌表现出抗生素耐药性的情况也日益普遍。 该菌的部分菌株甚至对新药也几乎不再产生反应，这不仅增加了治疗难度，还给患者带来了严重威胁。

根据欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）的最新报告，2019年至2025年间，由耐药肺炎克雷伯菌引起的血流感染病例增加了72%。

这种趋势使欧盟距离其设定的目标——即到2030年将此类病例数量减少5%——相去甚远。

与该细菌相关的感染对在医疗机构接受治疗的患者构成特殊威胁。此类感染的死亡率通常高达40%至70%。

实验室研究结果表明，某些克雷伯氏菌菌株已经对几乎所有现有的抗生素产生了耐药性，包括新型药物。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）相关研究领域的负责人克里斯蒂安·吉斯克指出，在过去一年欧洲收集的所有关于超级细菌的数据中，耐药性肺炎克雷伯菌的情况最为令人担忧。

这一问题是更广泛现象——抗微生物耐药性——的一部分。所谓抗微生物耐药性，是指细菌和真菌适应本应杀灭它们的药物的能力。

据估计，欧盟、冰岛和挪威每年约有3.5万人死于此类感染。吉斯克强调，这给公共卫生构成了严重威胁。

鉴于细菌可能在患者之间传播，欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）呼吁各医院加强感染预防与控制措施。 具体而言，包括彻底的手部卫生、正确使用手套及其他个人防护装备，以及对场所进行高质量的清洁和消毒。

此类措施已帮助欧洲各国有效遏制了另一种危险院内细菌——MRSA的传播。2025年，由该细菌引起的血流感染病例数较2019年减少了19%。

这一成果甚至超出了欧盟设定的目标——该目标要求到2030年将此类病例数量减少15%。

然而，对抗克雷伯氏菌的斗争却更为艰难。 据克里斯蒂安·吉斯克介绍，这种细菌栖息于人体肠道内，并可能在那里形成庞大的菌库。因此，那些对MRSA行之有效的措施，在对抗肺炎克雷伯菌时未必能取得同样的效果。

为了遏制这种危险细菌的传播，医疗机构将不得不遵守更严格的感染安全规定，并加强对患者间感染传播的控制。

Politico对此进行了报道。

需要指出的是，在欧盟，由耐药肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae）引起的血液感染病例在2019年至2025年间增长了72%。 这使得欧盟距离到2030年将该指标降低5%的目标相去甚远。

一项涵盖110,538例手术的研究发现，手术室内的空气净化和灭菌系统并未降低手术部位感染率、术后并发症或死亡率。 该研究成果已发表于《麻醉学》（Anesthesiology）期刊。

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