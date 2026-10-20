Республіканці вимагають покарати винних в обмеженні Starlink для України

Скандал навколо супутникового зв’язку Starlink для України набирає обертів у США. Деякі республіканці вимагають провести розслідування та притягнути до відповідальності тих, хто міг обмежити роботу системи, яку українські військові використовують для зв’язку й операцій із безпілотниками. Як зазначає CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа заперечує свою причетність до обмежень. Однак проблеми зі зв’язком виникли саме тоді, коли Вашингтон змінив підхід до війни Росії проти України та почав активніше шукати шляхи взаємодії з Москвою.

Окрему увагу видання звернуло на поведінку власника SpaceX Ілона Маска. У своїх публічних коментарях він, схоже, перекладав відповідальність за рішення щодо Starshield на американську владу, зокрема на самого Трампа.

Як почався скандал

Суперечка спалахнула після того, як Україна заявила про раптові обмеження, які ускладнили використання супутникового зв’язку. Starlink працює завдяки супутникам на низькій навколоземній орбіті й дає змогу підтримувати інтернет-з’єднання там, де звичайні мережі недоступні або пошкоджені.

Українські військові використовують Starlink для оперативного зв’язку, координації дій і керування безпілотниками. Важливу роль відіграє й Starshield — пов’язаний із SpaceX сервіс супутникового зв’язку військового призначення. Через це обмеження доступу до таких систем можуть впливати на роботу українських підрозділів, зокрема під час підготовки атак дронами та захисту від російських безпілотників.

Україна також заявляла про обмеження обміну розвідувальними даними щодо майбутніх російських атак. Однак американська влада заперечила ці звинувачення. Тож наразі залишається відкритим питання, які саме рішення ухвалили щодо супутникового зв’язку та хто за них відповідав. CNN наголошує, що відповіді адміністрації Трампа та Маска були неповними й подекуди суперечливими. Це лише посилило вимоги провести розслідування.

Республіканці вимагають розслідування

На тлі суперечливих пояснень американські законодавці почали вимагати конкретних відповідей. Конгресмен-республіканець від Пенсильванії Майк Фіцпатрік заявив у соцмережі X, що відповідальні за обмеження Starshield мають відповісти за свої дії.

Він пообіцяв, що причетних «ретельно розслідують і притягнуть до повної відповідальності». Фіцпатрік також виступив за слухання в Конгресі. Крім того, він запропонував негайно й суттєво скоротити фінансування відомства, яке могло ухвалити таке рішення, або його керівника. До вимог розібратися в ситуації долучилися й сенатори від Республіканської партії. Серед них — Том Тілліс із Північної Кароліни та Джон Корнін із Техасу. Вони підтримали заклики провести розслідування разом із демократами.

Тілліс заявив, що ситуація потребує пояснення. За його словами, йдеться або про «неприйнятну помилку чи упущення», або про свідоме рішення, яке могло відкрити Росії можливість для атаки. Водночас сенатори не стверджують, що вже встановили винних. Вони вимагають перевірити, чи причетні до обмежень американські державні органи, військові або сама компанія SpaceX.

Ще 15 жовтня двопартійна група сенаторів звернулася до генерального інспектора Міністерства оборони США із закликом розслідувати перебої в роботі Starshield. Законодавці хочуть з’ясувати, чи знали американські посадовці про обмеження заздалегідь, чи погоджували їх і чи могли вони вплинути на безпеку американських дипломатів та військових в Україні.

Чому виникли питання до Маска і Трампа

CNN звертає увагу й на стосунки Ілона Маска з Дональдом Трампом. Власник SpaceX є одним із головних політичних союзників президента США та витратив сотні мільйонів доларів на підтримку республіканців.

Тому його коментарі щодо Starshield стали окремою частиною скандалу. За оцінкою видання, Маск міг просто заявити, що рішення щодо військового сервісу ухвалює американський уряд. Натомість він додав, що остаточне слово залишається за президентом США, а згодом опублікував допис із позначкою «Правда». Ці заяви привернули увагу, оскільки Маск фактично вказав на роль американської влади, тоді як адміністрація Трампа заперечує, що наказувала обмежувати роботу супутникового зв’язку.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Білий дім не віддавав наказів уповільнювати Starlink, аби перешкодити використанню системи певними безпілотниками. Водночас він підтверджував, що Україна просила надати їй доступ до Starshield для далекобійних ударів углиб Росії, але такого доступу не отримала. За словами Рубіо, наскільки йому відомо, система знову працювала.

Раніше видання The Telegraph із посиланням на чотирьох співрозмовників повідомляло, що обмеження Starshield нібито запропонував сам Маск, а Трамп погодився з цією ідеєю. Однак це повідомлення не є остаточним підтвердженням того, хто ухвалив рішення. Маск заперечував свою причетність і стверджував, що відповідальність лежить на американських військових та президенті.

Чи матиме скандал політичні наслідки

За оцінкою CNN, відповіді на запитання про обмеження можуть з’явитися не одразу. Водночас суперечка здатна знову загостритися, якщо після проміжних виборів у січні демократи отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу.

У такому разі законодавці матимуть більше можливостей вимагати слухань, запитувати документи й перевіряти рішення адміністрації. Проте конкретні наслідки залежатимуть від результатів розслідування та того, чи вдасться встановити відповідальних.

Наразі головне питання залишається відкритим: хто саме ухвалив або погодив обмеження Starlink і Starshield для України. У Конгресі наполягають, що ситуацію потрібно перевірити, адже перебої з військовим зв’язком і системами попередження про загрози можуть мати серйозні наслідки під час війни. Про це повідомляє CNN.

Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США, зокрема попередження про наближення російських балістичних ракет. Також Київ розраховує, що повноцінну роботу Starlink вдасться відновити протягом 48 годин. Про це президент Володимир Зеленський заявив в Осло після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.