Зеленський повідомив про роботу розвідки США та відновлення Starlink

Україна наразі продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів. Зокрема, працює система раннього попередження про російські балістичні атаки. Вона дає змогу завчасно отримувати сигнал про наближення ракет і попереджати людей про небезпеку.

Зеленський наголосив, що така інформація має велике значення для безпеки українців. За його словами, завдяки цій системі попередження отримують як дорослі, так і діти. «Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно надходять. Йдеться про систему раннього попередження — це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети», — сказав президент.

Він також подякував американській стороні за співпрацю та підтвердив, що система працює. Водночас Україна продовжує обговорювати зі США інші питання, від яких залежить обороноздатність країни.

Starlink можуть відновити протягом 48 годин

Ще однією темою переговорів стало відновлення повноцінної роботи Starlink. Зеленський повідомив, що розраховує на результати вже протягом найближчих 48 годин. Президент обговорив це питання з державним секретарем США Марко Рубіо. Розмова відбулася рано-вранці, коли український лідер прямував потягом до Осло. За словами Зеленського, сторони говорили не лише про супутниковий зв’язок, а й про постачання перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та обмін розвідувальною інформацією. «Ми почали рано вранці по дорозі в Осло, у потягу я провів розмову з секретарем Рубіо. Ми обговорили чутливі проблеми, як зв’язок Starlink, про перехоплювачі, що дуже важливо, про розвідку», — розповів президент.

Він зазначив, що розмова була предметною, а сторони обговорили конкретні питання. «Ми були дуже конкретними, розмова була дуже позитивна», — додав Зеленський.

Які питання Україна обговорює зі США

Під час контактів з американською стороною Україна порушує кілька важливих для оборони питань. Серед них — стабільна робота Starlink, доступ до розвідувальних даних і забезпечення систем Patriot ракетами-перехоплювачами. Супутниковий зв’язок має значення для координації військових і роботи різних систем на фронті. Розвіддані допомагають вчасно виявляти загрози, а ракети для Patriot потрібні для перехоплення повітряних цілей, зокрема балістичних ракет.

Зеленський не повідомив подробиць можливих домовленостей щодо кожного з цих напрямів. Наразі Україна очікує на результати переговорів і сподівається на відновлення повноцінної роботи Starlink упродовж 48 годин. Президент також подякував США за розвідувальну підтримку, яка, за його словами, продовжує працювати. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Осло після зустрічі з Віткоффом.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня має вирушити до Санкт-Петербурга для зустрічі з російським керівництвом. Про його плани повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після переговорів за участю Віткоффа та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорювали безпеку України, післявоєнне відновлення, територіальні питання та майбутнє європейської безпеки.