Зеленский сообщил о работе разведки США и возобновлении работы Starlink

Украина в настоящее время продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов. В частности, работает система раннего предупреждения о российских баллистических атаках. Она позволяет заблаговременно получать сигнал о приближении ракет и предупреждать людей об опасности.

Зеленский подчеркнул, что такая информация имеет большое значение для безопасности украинцев. По его словам, благодаря этой системе предупреждения получают как взрослые, так и дети. «Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения — это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты», — сказал президент.

Он также поблагодарил американскую сторону за сотрудничество и подтвердил, что система работает. В то же время Украина продолжает обсуждать с США другие вопросы, от которых зависит обороноспособность страны.

Starlink могут восстановить в течение 48 часов

Еще одной темой переговоров стало возобновление полноценной работы Starlink. Зеленский сообщил, что рассчитывает на результаты уже в течение ближайших 48 часов. Президент обсудил этот вопрос с государственным секретарем США Марко Рубио. Разговор состоялся ранним утром, когда украинский лидер направлялся на поезде в Осло. По словам Зеленского, стороны обсуждали не только спутниковую связь, но и поставки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, а также обмен разведывательной информацией. «Мы начали рано утром по дороге в Осло, в поезде я провел беседу с государственным секретарем Рубио. Мы обсудили чувствительные вопросы, такие как связь Starlink, перехватчики, что очень важно, и разведку», — рассказал президент.

Он отметил, что беседа была содержательной, а стороны обсудили конкретные вопросы. «Мы были очень конкретны, беседа прошла очень позитивно», — добавил Зеленский.

Какие вопросы Украина обсуждает с США

В ходе контактов с американской стороной Украина поднимает несколько важных для обороны вопросов. Среди них — стабильная работа Starlink, доступ к разведывательным данным и обеспечение систем Patriot ракетами-перехватчиками. Спутниковая связь важна для координации военных и работы различных систем на фронте. Разведданные помогают своевременно выявлять угрозы, а ракеты для Patriot нужны для перехвата воздушных целей, в частности баллистических ракет.

Зеленский не сообщил подробностей возможных договоренностей по каждому из этих направлений. В настоящее время Украина ожидает результатов переговоров и надеется на возобновление полноценной работы Starlink в течение 48 часов. Президент также поблагодарил США за разведывательную поддержку, которая, по его словам, продолжает действовать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Осло после встречи с Виткоффом.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 21 октября должен отправиться в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством. О его планах сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре после переговоров с участием Виткоффа и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсуждали безопасность Украины, послевоенное восстановление, территориальные вопросы и будущее европейской безопасности.