США предложили Украине гарантии безопасности по образцу НАТО

Соединенные Штаты предложили Украине гарантии безопасности, которые по своему уровню должны соответствовать 5-й статье договора НАТО. Об этом 20 октября заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе переговоров обсуждались несколько вариантов защиты Украины. Среди них — гарантии, построенные по принципу коллективной обороны НАТО. Соответствующие предложения изложены в документах, которые американская сторона планирует передать России. «Мы обсуждали различные предложения: НАТО, статья 5, гарантии по типу статьи 5. Есть различные гарантии безопасности, которые существуют на бумаге, в документе, и которые Стив передаст россиянам, и мы услышим их ответ через день», — заявил Зеленский.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф должен отправиться в Санкт-Петербург 21 октября. Там он планирует передать российскому руководству предложения Вашингтона по Украине. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что во время визита Виткофф также представит основные идеи, которые обсуждались на встрече в Осло. По его словам, американский представитель попытается подготовить почву для встречи лидеров стран.

В то же время пока неизвестно, какие именно обязательства США готовы взять на себя и как эти гарантии должны действовать в случае нового нападения России. Зеленский не раскрыл деталей документа. В Кремле и Белом доме на момент публикации также не комментировали его заявление.

Что означает 5-я статья НАТО

Пятая статья Североатлантического договора касается коллективной обороны. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран Альянса рассматривается как нападение на всех его членов. В таком случае каждое государство НАТО обязано помочь стране, на которую напали. В то же время договор не обязывает всех участников автоматически вступать в войну: каждый союзник сам определяет, какие действия считает необходимыми, в частности, применять ли вооруженную силу.

Именно поэтому гарантии «на уровне 5-й статьи» не обязательно означают полное членство Украины в НАТО. Их реальная сила будет зависеть от конкретных условий, объема обязательств партнеров и механизмов реагирования на возможную агрессию.

Пока неизвестно, предусматривают ли американские предложения автоматическую военную помощь Украине, поставки оружия, обмен разведданными или другие формы поддержки. Также не сообщалось, на какой срок будут действовать возможные гарантии и как их планируют закрепить юридически.

США возобновили передачу разведданных Украине

Во время общения с журналистами Зеленский также сообщил о возобновлении передачи американских разведывательных данных. По его словам, Украина снова может своевременно получать информацию о запусках российских баллистических ракет.

Эти данные необходимы для раннего предупреждения об опасности. Они помогают оперативно информировать население об угрозе и позволяют подготовиться к возможному удару. «Мы благодарны за то, что разведывательная информация работает. Я имею в виду систему раннего предупреждения, которая очень важна для наших людей — детей, взрослых, жителей сел, — ведь мы можем узнать о приближении баллистических ракет. Поэтому мы благодарны американской стороне. Теперь это работает», — сказал президент.

Зеленский также заявил, что ограничения на работу терминалов спутниковой связи Starlink должны быть сняты. По его словам, в течение 48 часов они должны заработать в обычном режиме.

Starlink имеет важное значение для украинских военных, поскольку обеспечивает связь на фронте, в частности между подразделениями и командованием. Возобновление работы терминалов и передачи разведданных может облегчить выполнение боевых задач, однако само по себе не означает окончательного урегулирования разногласий между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский вновь предложил энергетическое перемирие

Отдельно украинский президент упомянул об энергетическом перемирии, которое предложил Дональд Трамп. Зеленский подтвердил, что Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если Россия поступит так же.

По его словам, Киев готов к взаимным шагам, но не к односторонним ограничениям. Такой подход предполагает, что обе стороны должны одновременно прекратить атаки на соответствующие объекты. Пока нет подтверждения, что Россия согласилась на эти условия. Поэтому вопрос энергетического перемирия остается открытым.

Что говорят европейские лидеры

Переговоры в Осло также прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что ситуация вокруг поиска мира, по его мнению, улучшилась, и выразил надежду на дальнейший прогресс. Стубб упомянул о запланированном на 21 октября визите Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Он надеется, что переговоры не принесут новых неудач и помогут продвинуться к достижению договоренностей.

В то же время положительные оценки европейских лидеров не означают, что стороны уже согласовали условия завершения войны. После передачи американских предложений России станет понятнее, готова ли Москва обсуждать предложенные гарантии и на каких условиях.

Переговоры проходят на фоне давления на Украину

Накануне, 20 октября, The Washington Post опубликовала материал о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным и давлении на Украину с целью достижения мирного соглашения. По оценке аналитика, с которым общалось издание, американский президент спешит договориться о завершении войны и может потребовать от Киева уступок в пользу России.

В материале также говорилось о стремлении заключить соглашение до декабря 2026 года, когда в Майами должен состояться саммит «Группы двадцати». Однако это описание планов и оценок, а не подтвержденная дата завершения переговоров. Ранее эксперты в комментариях для украинских СМИ выражали опасения, что в рамках возможного соглашения Украину могут склонять к территориальным уступкам, в частности в отношении Донбасса, в обмен на гарантии безопасности. Однако неизвестно, содержат ли нынешние американские предложения такие условия.

Главный вопрос теперь заключается в том, превратятся ли заявленные гарантии в конкретные обязательства, которые действительно помогут защитить Украину от нового нападения. Ответ будет зависеть от содержания документов, позиции России и готовности США и других партнеров выполнять свои обещания.