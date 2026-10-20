Ryanair предупредила о рекордном подорожании авиабилетов в Европе

В 2027 году перелеты по Европе могут стать значительно дороже. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири прогнозирует, что цены на авиабилеты вырастут на 10–20%. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе. «В следующем году в Европе цены на авиабилеты вырастут, по моему мнению, на 10, 15, а может, и на 20%. Я бы сказал, что в течение следующих 12 месяцев в Европе произойдет самое значительное повышение цен на авиабилеты за всю историю», — заявил О’Лири.

Одной из главных причин он назвал подорожание авиационного топлива. Из-за войны против Ирана его поставки существенно сократились, а цены за последние месяцы резко выросли. Для авиакомпаний это серьезная проблема, ведь топливо составляет значительную часть расходов на выполнение рейсов. Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозировала, что в 2026 году средняя цена авиационного топлива составит около 152 долларов за баррель. Для сравнения: в прошлом году она находилась на уровне 90 долларов.

Почему в этом году цены росли не так резко

В этом году Ryanair и другие европейские авиакомпании частично защитили себя от подорожания топлива благодаря заранее заключенным контрактам. Они зафиксировали цены на значительную часть необходимых объемов топлива, поэтому смогли избежать полного воздействия рыночного скачка. По словам О’Лири, в конце февраля, когда начался конфликт с Ираном, у Ryanair была зафиксирована цена на 80% своих потребностей в топливе. Она составляла 67 долларов за баррель.

Однако такая стратегия не обеспечит компании аналогичную защиту в следующем году. С апреля 2027 года большая часть потребностей Ryanair в топливе будет по-прежнему зависеть от рыночных цен. «В следующем году 85% наших рисков остаются незащищенными, и большинство других европейских авиакомпаний находятся в аналогичной ситуации», — сказал руководитель Ryanair.

Согласно приведенным данным, на 2027 год компания зафиксировала цену лишь на 15% необходимого топлива — по 85 долларов за баррель. В то же время нынешняя рыночная стоимость, по информации из материала, примерно вдвое выше. Это означает, что авиаперевозчикам может быть сложнее сдерживать собственные расходы. Если топливо и в дальнейшем будет стоить дорого, часть компаний может повысить цены на билеты, сократить количество рейсов или пересмотреть свои маршруты.

О’Лири также предположил, что из-за высоких затрат некоторые авиакомпании могут обанкротиться. В то же время это его прогноз, а не подтвержденный сценарий для всего европейского авиарынка.

Ryanair уже продает билеты на лето 2027 года

Несмотря на прогноз о подорожании перелетов, Ryanair уже открыла продажу билетов на летний сезон 2027 года. Компания также объявила о запуске 29 новых рейсов, в частности из Польши, Венгрии и Словакии. Всего лоукостер планирует предлагать более 2500 маршрутов по 230 направлениям. Это даст путешественникам больше вариантов для летних поездок, хотя окончательная стоимость перелета будет зависеть от маршрута, даты путешествия и спроса.

В компании советуют не откладывать покупку билетов. Когда спрос на определенные рейсы растет, дешевые места могут быстро заканчиваться, а цены на остальные билеты — повышаться. Впрочем, прогноз О’Лири не означает, что абсолютно все билеты в Европе автоматически подорожают на одинаковый процент. Реальное изменение цен будет зависеть от стоимости топлива, расходов конкретных перевозчиков, конкуренции между ними и спроса на отдельных направлениях. Об этом сообщает The Guardian.