Граждане Сербии за рубежом организуют совместные поездки, проживание и трансферы к избирательным участкам перед досрочными парламентскими выборами в Сербии. Власти страны одобрили открытие 93 участков за границей, однако их число критикуют как недостаточное для зарегистрированных избирателей, сообщает Balkan Insight.

Тысячи километров до голосования

В Канаде будут работать только два участка — в Торонто и Оттаве. Избирателям из Ванкувера и Виктории необходимо преодолеть примерно по 4 тысячи километров в одну сторону, пересекая несколько часовых поясов. В Ванкувере для голосования зарегистрировались более 800 человек, но участок там, как и в Калгари, не открыли. Волонтеры из Торонто предлагают приезжим жилье и транспорт.

В Австралии жители Брисбена готовятся ехать около 900 километров до Сиднея автобусом, автомобилями или самолетом, поскольку Избирательная комиссия Сербии отказалась открывать участки еще в нескольких городах. По словам представителя общины Немани Джуровича, в его группу обратились 130 зарегистрированных в Брисбене избирателей, выразивших поддержку студенческому движению.

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Помощь через социальные сети

В Италии и Испании сербы координируют совместные поездки через группы в Facebook. Они также пользуются платформой VoteBnB: ее создатели сообщили о 1343 предложениях жилья и 742 предложениях перевозки. По их данным, более чем в 30 городах местные координаторы помогают избирателям с транспортом и размещением.

Во Франции избиратели из Тулузы, где зарегистрировались 107 человек, но участок не открыли, наняли микроавтобус и организовали совместные поездки в Париж. Группа из Монпелье также арендовала микроавтобус и по пути планирует забрать студентов из Бордо. В Калифорнии, где единственный участок будет работать в Лос-Анджелесе, организаторы зафиксировали около 680 регистраций по штату; примерно 50 жителей Лос-Анджелеса предложили жилье для тех, кто приедет голосовать. Голосование там запланировано с 23:00 24 октября до полудня следующего дня по местному времени.

На выборах правящая Сербская прогрессивная партия Александра Вучича будет соперничать с оппозиционными силами, возглавляемыми студентами. Создатели VoteBnB назвали свою инициативу частью усилий против, по их определению, демократического отступления Сербии при правлении Вучича.

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