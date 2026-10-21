Serbscy obywatele za granicą organizują wspólne podróże, noclegi i transfery do lokali wyborczych przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w Serbii. Władze kraju zatwierdziły otwarcie 93 lokali wyborczych za granicą, jednak ich liczba jest krytykowana jako niewystarczająca dla zarejestrowanych wyborców, informuje Balkan Insight.

Tysiące kilometrów do głosowania

W Kanadzie będą działać tylko dwa lokale wyborcze — w Toronto i Ottawie. Wyborcy z Vancouver i Victorii muszą pokonać około 4 tys. kilometrów w jedną stronę, przekraczając kilka stref czasowych. W Vancouver do głosowania zarejestrowało się ponad 800 osób, ale lokalu nie otwarto ani tam, ani w Calgary. Wolontariusze z Toronto oferują przyjezdnym noclegi i transport.

W Australii mieszkańcy Brisbane przygotowują się do podróży około 900 kilometrów do Sydney autobusem, samochodami lub samolotem, ponieważ Serbska Komisja Wyborcza odmówiła otwarcia lokali wyborczych w kilku kolejnych miastach. Jak powiedział przedstawiciel społeczności Nemanja Đurović, z jego grupą skontaktowało się 130 wyborców zarejestrowanych w Brisbane, którzy wyrazili poparcie dla ruchu studenckiego.

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Pomoc przez media społecznościowe

We Włoszech i Hiszpanii Serbowie koordynują wspólne podróże za pośrednictwem grup na Facebooku. Korzystają także z platformy VoteBnB: jej twórcy poinformowali o 1343 ofertach noclegów i 742 ofertach transportu. Według ich danych lokalni koordynatorzy w ponad 30 miastach pomagają wyborcom w transporcie i zakwaterowaniu.

We Francji wyborcy z Tuluzy, gdzie zarejestrowało się 107 osób, ale nie otwarto lokalu wyborczego, wynajęli minibus i zorganizowali wspólne wyjazdy do Paryża. Grupa z Montpellier również wynajęła minibus, a po drodze planuje zabrać studentów z Bordeaux. W Kalifornii, gdzie jedyny lokal wyborczy będzie działał w Los Angeles, organizatorzy odnotowali około 680 rejestracji w całym stanie; około 50 mieszkańców Los Angeles zaoferowało noclegi osobom przyjeżdżającym głosować. Głosowanie jest tam zaplanowane od godz. 23:00 24 października do południa następnego dnia czasu lokalnego.

W wyborach rządząca Serbska Partia Postępowa Aleksandara Vučicia będzie rywalizować z siłami opozycyjnymi kierowanymi przez studentów. Twórcy VoteBnB nazwali swoją inicjatywę częścią działań przeciwko, jak to określili, demokratycznemu regresowi Serbii za rządów Vučicia.

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