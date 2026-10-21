海外塞尔维亚人为投票跋涉数千公里——Balkan Insight

塞尔维亚海外公民正在组织拼车、住宿和前往投票站的接送服务，以参加塞尔维亚提前举行的议会选举。该国政府批准在海外设立93个投票站，但这一数量被批评不足以服务已登记选民，Balkan Insight报道。

跋涉数千公里投票

加拿大仅将在多伦多和渥太华设立两个投票站。来自温哥华和维多利亚的选民必须单程行驶约4000公里，并跨越多个时区。温哥华有800多人登记投票，但当地和卡尔加里均未设立投票站。多伦多的志愿者为前来投票者提供住宿和交通。

在澳大利亚，由于塞尔维亚选举委员会拒绝在另外几个城市设立投票站，布里斯班居民正准备乘坐巴士、汽车或飞机前往约900公里外的悉尼。社区代表内马尼亚·久罗维奇表示，130名在布里斯班登记的选民联系了他的团体，并表达了对学生运动的支持。

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通过社交媒体获得帮助

在意大利和西班牙，塞尔维亚人通过Facebook群组协调拼车出行。他们还使用VoteBnB平台：其创建者称，平台上有1343项住宿提供和742项交通提供。据其数据，在30多个城市，当地协调员正帮助选民解决交通和住宿问题。

在法国，图卢兹有107人登记投票，但当地未设投票站，选民租用一辆小巴并组织拼车前往巴黎。来自蒙彼利埃的团体也租了一辆小巴，并计划在途中接上来自波尔多的学生。在加利福尼亚州，唯一的投票站将设在洛杉矶，组织者记录到全州约680人登记；约50名洛杉矶居民为前来投票者提供住宿。当地投票时间安排为10月24日23:00至次日中午。

在此次选举中，亚历山大·武契奇领导的执政塞尔维亚进步党将与由学生领导的反对派力量竞争。VoteBnB的创建者称，他们的倡议是反对他们所定义的武契奇执政下塞尔维亚民主倒退的努力之一。

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