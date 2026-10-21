В Польше Главная инспекция автомобильного транспорта (GITD) предупредила о мошеннических SMS со ссылками на оплату якобы штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные системой CANARD. Как сообщает RMF24, такие сообщения рассылают на случайно выбранные телефонные номера.

В SMS говорится, в частности, о якобы превышении скорости, зафиксированном системой контроля средней скорости на ремонтируемом участке автомагистрали A2 между Варшавой и Лодзью. GITD подчеркнула, что эта система на указанном участке ещё не работает. Инспекция также заявила, что никогда не отправляет сообщения о штрафах через SMS.

Ссылки для оплаты не отправляют

По данным GITD, целью таких рассылок может быть выманивание данных или денег. Ведомство отметило, что не отправляет ссылки ни для оплаты штрафа, ни для проверки статуса рассмотрения дела.

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Мошенники также рассылают владельцам транспортных средств фальшивые электронные и бумажные письма. Официальную переписку GITD ведёт только почтой через Poczta Polska или через клиентский портал eBOK CANARD.

Как поступают официальные уведомления

Первое письмо CANARD владельцу или пользователю автомобиля не является штрафом и не обязывает производить оплату. Сначала адресату направляют информацию о зафиксированном нарушении и бланки, которые должен заполнить владелец автомобиля или лицо, совершившее нарушение.

Только после согласия принять штраф, данного в соответствующем бланке, направляют документ о наложении штрафа с индивидуальным номером банковского счёта для оплаты. Штраф можно оплатить в банке, почтовом отделении или через электронный банкинг. В случае сомнений в подлинности корреспонденции GITD советует обратиться в CANARD по телефону или электронной почте.

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