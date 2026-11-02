Прокуратура Нидерландов объявила вознаграждение в размере €2 млн за информацию, которая поможет задержать 35-летнего Йоса Лейдеккерса, осужденного за контрабанду кокаина. Как сообщает The Independent, это крупнейшее вознаграждение, когда-либо предложенное нидерландскими властями.

Лейдеккерс, известный в Нидерландах как Bolle Jos, скрывается уже несколько лет. Нидерландская прокуратура заявила, что в последние годы он жил в Сьерра-Леоне, где, по данным полиции, также использовал имя Омар Шериф.

Приговоры в Нидерландах и Бельгии

В прошлом году суд в Нидерландах заочно приговорил Лейдеккерса к 24 годам лишения свободы за контрабанду более семи метрических тонн кокаина. Он также фигурирует в нескольких действующих полицейских расследованиях в стране. В соседней Бельгии суд назначил ему 79 лет лишения свободы.

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Нидерландские власти считают, что Лейдеккерс получил от контрабанды кокаина десятки миллионов евро. Его также подозревают в отмывании средств и причастности к применению крайнего насилия.

Размер вознаграждения увеличили в десять раз

Ранее за данные о местонахождении Лейдеккерса предлагали €200 тыс. Власти Нидерландов повысили сумму до €2 млн, рассчитывая получить больше информации из африканских стран. Предыдущее вознаграждение также было рекордным в истории Нидерландов.

Нидерланды требовали экстрадиции Лейдеккерса из Сьерра-Леоне, однако эта страна отказалась сотрудничать в его передаче. После этого Европейский союз сократил часть помощи, которую предоставлял Сьерра-Леоне. По сообщению The Independent, Лейдеккерса впервые заметили во Фритауне в октябре 2022 года, когда он прибыл в столицу в колонне из шести автомобилей.

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