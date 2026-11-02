Holenderska prokuratura ogłosiła nagrodę w wysokości 2 mln euro za informacje, które pomogą zatrzymać 35-letniego Josa Leijdekkersa, skazanego za przemyt kokainy. Jak podaje The Independent, jest to najwyższa nagroda kiedykolwiek oferowana przez holenderskie władze.

Leijdekkers, znany w Holandii jako Bolle Jos, ukrywa się od kilku lat. Holenderska prokuratura poinformowała, że w ostatnich latach mieszkał on w Sierra Leone, gdzie według policji używał również nazwiska Omar Sherif.

Wyroki w Holandii i Belgii

W ubiegłym roku sąd w Holandii skazał Leijdekkersa zaocznie na 24 lata więzienia za przemyt ponad siedmiu ton metrycznych kokainy. Figuruje on również w kilku trwających policyjnych śledztwach w kraju. W sąsiedniej Belgii sąd wymierzył mu karę 79 lat więzienia.

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Holenderskie władze uważają, że Leijdekkers zarobił na przemycie kokainy dziesiątki milionów euro. Jest również podejrzewany o pranie pieniędzy i udział w stosowaniu skrajnej przemocy.

Nagrodę zwiększono dziesięciokrotnie

Wcześniej za informacje o miejscu pobytu Leijdekkersa oferowano 200 tys. euro. Holenderskie władze podniosły kwotę do 2 mln euro, licząc na uzyskanie większej ilości informacji z krajów afrykańskich. Poprzednia nagroda również była rekordowa w historii Holandii.

Holandia żądała ekstradycji Leijdekkersa z Sierra Leone, jednak kraj ten odmówił współpracy przy jego przekazaniu. Następnie Unia Europejska zmniejszyła część pomocy, której udzielała Sierra Leone. Jak podaje The Independent, Leijdekkers został po raz pierwszy zauważony we Freetown w październiku 2022 roku, gdy przybył do stolicy w kolumnie sześciu samochodów.

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