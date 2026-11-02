Нідерланди призначили €2 млн за затримання Лейдеккерса — The Independent

Прокуратура Нідерландів оголосила винагороду в розмірі €2 млн за інформацію, яка допоможе затримати 35-річного Йоса Лейдеккерса, засудженого за контрабанду кокаїну. Як повідомляє The Independent, це найбільша винагорода, яку будь-коли пропонували нідерландські органи влади.

Лейдеккерс, відомий у Нідерландах як Bolle Jos, переховується вже кілька років. Нідерландська прокуратура заявила, що останніми роками він жив у Сьєрра-Леоне, де, за даними поліції, також використовував ім'я Омар Шеріф.

Вироки у Нідерландах і Бельгії

Минулого року суд у Нідерландах заочно засудив Лейдеккерса до 24 років ув'язнення за контрабанду понад семи метричних тонн кокаїну. Він також фігурує в кількох чинних поліцейських розслідуваннях у країні. У сусідній Бельгії суд призначив йому 79 років ув'язнення.

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Нідерландська влада вважає, що Лейдеккерс отримав від контрабанди кокаїну десятки мільйонів євро. Його також підозрюють у відмиванні коштів і причетності до застосування крайнього насильства.

Розмір винагороди збільшили удесятеро

Раніше за дані про місцеперебування Лейдеккерса пропонували €200 тис. Влада Нідерландів підвищила суму до €2 млн, розраховуючи отримати більше інформації з африканських країн. Попередня винагорода також була рекордною в історії Нідерландів.

Нідерланди вимагали екстрадиції Лейдеккерса зі Сьєрра-Леоне, однак ця країна відмовилася співпрацювати в його передачі. Після цього Європейський Союз скоротив частину допомоги, яку надавав Сьєрра-Леоне. За повідомленням The Independent, Лейдеккерса вперше помітили у Фрітауні в жовтні 2022 року, коли він прибув до столиці в колоні з шести автомобілів.

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