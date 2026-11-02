荷兰检察机关宣布悬赏200万欧元，征集能够帮助逮捕35岁的约斯·莱德克尔斯的信息。莱德克尔斯已因走私可卡因被定罪。据《独立报》报道，这是荷兰当局有史以来提供的最高悬赏金额。

莱德克尔斯在荷兰以“Bolle Jos”闻名，已潜逃数年。荷兰检察机关表示，近年来他一直居住在塞拉利昂；警方称，他在那里还使用过奥马尔·谢里夫这一名字。

在荷兰和比利时的判决

去年，荷兰一家法院以缺席审判方式判处莱德克尔斯24年监禁，罪名是走私超过7公吨可卡因。他还牵涉该国数项仍在进行中的警方调查。在邻国比利时，一家法院判处他79年监禁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

荷兰当局认为，莱德克尔斯通过走私可卡因获得了数千万欧元。他还涉嫌洗钱以及参与使用极端暴力。

悬赏金额提高十倍

此前，针对莱德克尔斯下落的信息曾悬赏20万欧元。荷兰当局将金额提高至200万欧元，希望从非洲国家获得更多信息。此前的悬赏金额也曾是荷兰历史上的纪录。

荷兰曾要求塞拉利昂引渡莱德克尔斯，但该国拒绝在移交他的问题上合作。此后，欧盟削减了其向塞拉利昂提供的部分援助。据《独立报》报道，莱德克尔斯于2022年10月首次在弗里敦被发现，当时他乘坐由六辆汽车组成的车队抵达首都。

关注我们在