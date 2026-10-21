Польська дорожня інспекція попередила про фальшиві SMS про штрафи — RMF24

У Польщі Головна інспекція автомобільного транспорту (GITD) попередила про шахрайські SMS із посиланнями на оплату нібито штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системою CANARD. Як повідомляє RMF24, такі повідомлення надсилають на випадково обрані телефонні номери.

У SMS ідеться, зокрема, про нібито перевищення швидкості, зафіксоване системою контролю середньої швидкості на ремонтованій ділянці автомагістралі A2 між Варшавою та Лодзем. GITD наголосила, що ця система на вказаній ділянці ще не працює. Інспекція також заявила, що ніколи не надсилає повідомлень про штрафи через SMS.

Посилання для оплати не надсилають

За даними GITD, метою таких розсилок може бути виманювання даних або грошей. Відомство зазначило, що не надсилає посилань ані для сплати штрафу, ані для перевірки стану розгляду справи.

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Шахраї також розсилають власникам транспортних засобів фальшиві електронні та паперові листи. Офіційне листування GITD веде лише поштою через Poczta Polska або через клієнтський портал eBOK CANARD.

Як надходять офіційні повідомлення

Перший лист CANARD до власника або користувача автомобіля не є штрафом і не зобов’язує здійснювати оплату. Спочатку адресатові надсилають інформацію про зафіксоване порушення та бланки, які має заповнити власник автомобіля або особа, що вчинила порушення.

Лише після згоди прийняти штраф, наданої у відповідному бланку, надсилають документ про накладення штрафу з індивідуальним номером банківського рахунку для оплати. Сплатити штраф можна в банку, поштовому відділенні або через електронний банкінг. У разі сумнівів щодо справжності кореспонденції GITD радить звернутися до CANARD телефоном або електронною поштою.

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