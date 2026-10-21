Угода Трампа з Путіним щодо дизеля навряд чи знизить світові ціни

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Домовленість президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизельного пального навряд чи спричинить помітне зниження цін на світових ринках. Як зазначають аналітики, обіцяні обсяги постачань надто малі, щоб подолати глобальний дефіцит пального.

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на дизель досягли рекордних рівнів. Це створює політичні ризики для Трампа та його Республіканської партії, які ведуть кампанію, щоб зберегти незначну більшість у Конгресі на проміжних виборах, запланованих на 3 листопада.

Тоді як обіцяні Москвою обсяги надто малі для впливу на ринок. Також аналітики взагалі сумніваються, що Росія зможе поставити на світовий ринок обіцяні 300 тисяч тонн пального у жовтні, 500 тисяч тонн у листопаді та згодом додатково ще один мільйон тонн.

Перша партія відповідає приблизно 73 тисячам барелів на добу. Тоді як для зниження цін необхідно щонайменше 400 тисяч додаткових барелів, підрахували в аналітичній компанії Kpler. Тим часом, аналітики Baringa називають ще більший показник — 850 тисяч барелів.

Нині Росія виробляє близько 1,4 млн барелів дизельного пального на добу, з яких 1,2 млн потрібні внутрішньому ринку. Нарощувати виробництво суттєво заважають українські удари по російських НПЗ. За деякими оцінками, сьогодні вже пошкоджено до 45% нафтопереробних потужностей країни.

Путін заявляє, що після оголошення про угоду дизельне пальне подешевшало на 5-6%. Однак дані біржі ICE цього не підтверджують: 12 жовтня тонна дизельного пального коштувала близько 1408 доларів, тоді як 20 жовтня — вже 1449,5 долара.

Критики рішення Трампа заявили, що натомість скасування санкцій на російське дизельне пальне може допомогти Москві фінансувати подальші атаки на Україну, підриваючи багаторічні зусилля щодо обмеження доходів Росії від енергетики. Тоді як споживачі так і не отримають значного полегшення від високих цін.

Джерело: Reuters.

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