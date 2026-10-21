特朗普与普京就柴油问题达成的协议不太可能拉低全球价格

美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯达成的关于供应柴油的协议，不太可能导致全球市场油价出现明显下跌。 分析师指出，承诺的供应量过于有限，不足以缓解全球燃油短缺。

在美以两国对伊朗开战的背景下，柴油价格已攀升至历史高位。 这给特朗普及其共和党带来了政治风险，他们正在为在定于11月3日举行的中期选举中保住国会微弱多数席位而展开竞选活动。

而莫斯科承诺的供应量则微不足道，不足以影响市场。 此外，分析师普遍怀疑俄罗斯能否如承诺的那样，在10月向全球市场供应30万吨燃料，11月供应50万吨，随后再额外供应100万吨。

首批供应量约相当于每天7.3万桶。而据分析公司Kpler测算，要降低油价，至少需要额外增加40万桶的供应量。 与此同时，Baringa的分析师给出了更高的数字——85万桶。

目前，俄罗斯每天生产约140万桶柴油，其中120万桶用于满足国内市场需求。乌克兰对俄罗斯炼油厂的打击严重阻碍了产量的提升。 据一些估计，目前该国已有高达45%的炼油产能遭到破坏。

普京声称，协议公布后，柴油价格已下降了5%-6%。 然而，ICE交易所的数据并未证实这一点：10月12日，柴油每吨价格约为1408美元，而10月20日已升至1449.5美元。

批评特朗普这一决定的人士表示，取消对俄罗斯柴油的制裁反而可能帮助莫斯科为进一步袭击乌克兰提供资金，从而破坏了多年来旨在限制俄罗斯能源收入的努力。 而消费者却无法从高油价中获得显著缓解。

来源：路透社。

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