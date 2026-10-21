Рейтинг Трампа падає: як поступки Кремлю розколюють США

За лічені дні до проміжних виборів у США рейтинг президента Дональда Трампа впав до рекордного мінімуму. Більшість американців незадоволені станом економіки, а політику президента схвалює приблизно третина.

Послаблення позицій сталося, зокрема, на тлі зближення Білого дому з Кремлем. Дизельна угода з Росією, скасування «пекельних санкцій Ліндсі Грема» та домовленості з диктатором Володимиром Путіним викликали нову хвилю опору проти політики Трампа всередині США.

Поступки для Москви особливо болюче сприйняли законодавці, які після довгих дебатів ухвалили закон про посилення санкцій у вересні, а Дональд Трамп негайно його скасував. Представники Республіканської та Демократичної партій нині об’єднуються в коаліцію та намагаються визначити подальші дії, якщо Трамп не змінить курсу щодо Росії.

Від політиків-республіканців до голлівудських зірок все частіше заявляють про загрозу національним інтересам та катастрофу для репутації Сполучених Штатів на міжнародній арені.

UA.News розповідає, як російський фактор впливає на рейтинг Трампа, а також про спроби його опонентів зупинити зближення Вашингтона і Москви та відновити підтримку України.



Республіканці «збунтувались» проти Трампа



16 жовтня з вимогою скасувати «дизельну угоду» з Путіним виступила двопартійна коаліція, до якої увійшли 22 представники Конгресу. Вони вимагали від Трампа негайного виконати «закон Ліндсі Грема» та анулювати видану Мінфіном США ліцензію на закупівлю російського дизелю.

«Ми закликаємо Адміністрацію скасувати цю ліцензію та не видавати надалі загальних ліцензій, які знову відкривають російські енергетичні операції та поповнюють військовий бюджет Кремля», – йдеться у листі, який оприлюднив конгресмен Джим Коста.

Адміністрація Трампа проігнорувала як цю заяву, так і позицію Конгресу щодо питань України та зовнішньої політики. Це посилило дотепер приховане невдоволення представників Республіканської партії. Вони почали визнавати, що не мають впливу на позицію Трампа навіть у стратегічних питаннях.

Через «дизельну угоду», замороження санкцій проти Росії та збої у наданні розвідданих для захисту Києва новий курс Трампа почали гучніше критикувати його однопартійці. Впливові політики з Республіканської партії публічно засудили поступки російському диктатору й виступили на захист України.

Серед тих, хто висловився щодо пом'якшення тиску на Москву, — спікер Палати представників Майк Джонсон. Він розповів журналістам, що застерігав Білий дім про можливі «непередбачувані наслідки» домовленостей з Кремлем та призупинення санкцій за «законом Ліндсі Грема».



«Конгрес ухвалив з цього питання рішуче рішення лише кілька тижнів тому, і ми розуміємо, що Путіну не можна довіряти…Я сказав команді Білого дому, що нам потрібно це обговорити і, я думаю, ретельно обдумати непередбачені наслідки, які можуть з цього випливати», — заявив Джонсон на телеканалі Fox News.

Рішення Трампа призупинити санкції проти Росії публічно розкритикували: кандидат у сенатори від штату Мічиган Майк Роджерс; сенатори від штату Техас Тед Круз та Джон Корнін; політик-республіканець з Огайо Майк Тернер та інші.

Проти нового зовнішньополітичного курсу Трампа виступив сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс.

«Неприпустимо, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну і щодня вбиває безневинних мирних жителів», — заявив він, додавши, що Трамп міг би вирішити проблему дорогих енергоносіїв, врегулювавши конфлікт з Іраном, а не «надаючи послугу Путіну».

Член Палати представників, республіканець Дон Бекон також публічно засудив домовленості Трампа.

«Це абсолютно ганебно, що наш президент морально сліпий у цій війні. Він став на бік диктатора та військового злочинця, він виявляє жорстокість і підриває демократію, країну, яка хоче бути частиною Заходу, частиною ЄС, хотіла б бути частиною НАТО, хотіла б бути нашим союзником», — сказав Бекон в інтерв'ю CNN, обговорюючи поступки для Володимира Путіна.

«Путін нас ненавидить. Президент цього не бачить. Але говорити, що Росія добре ставиться до України, а міста бомбить щоночі, — я був там місяць тому. Вони бомбардують заправки, ресторани, торгові центри. Вони здійснюють терористичні акти проти українців», — наголосив американський політик.

Водночас сенаторка від Південної Кароліни Дарлін Грем, яка змінила на цій посаді свого покійного брата Ліндсі Грема, має більш виважену позицію щодо політики Дональда Трампа. «У президента і мене одна мета — покласти край війні і знизити ціни на бензин і дизельне паливо», — прокоментувала замороження російських санкцій Дарлін Грем.



Реакція голлівудських зірок на політику Трампа



У протистоянні з адміністрацією Дональда Трампа від початку його приходу до влади лідерами думок активно виступали представники Голлівуду. Щоправда, у другій половині 2026 року оглядачі помітили новий тренд — втома та страх перед наслідками. Багато молодих акторів, таких як Дженніфер Лоуренс чи Сідні Свіні відмовляються коментувати дії президента, пояснюючи це тим, що «не хочуть підливати олії у вогонь, який розриває країну».

Водночас послідовні критики Трампа не збавляють обертів, особливо перед виборами. Поступки Москві вони вважають капітуляцією перед диктатурою. Один із найжорсткіших опонентів Білого дому – Роберт Де Ніро – неодноразово називав дії Трампа «грою на користь Кремля» та наголошував, що його захоплення авторитарними методами Путіна є катастрофою для Америки.



Зближення з Росією та «політику умиротворення» агресора засуджували й такі голлівудські актори та кінематографісти, як Марк Руффало, Алек Болдвін, Джон К'юсак та інші.

На відкритий конфлікт наважився Джордж Клуні, який звинуватив Трампа в тиску на ЗМІ та спробах маніпулювати громадською думкою.

Останній гучний виток протистояння стався на початку жовтня 2026 року під час мітингу руху «Hands Off Our Vote» («Руки геть від нашого голосу») у Нью-Йорку, присвяченого захисту виборчих прав напередодні проміжних виборів до Конгресу. Там виступили Роберт Де Ніро та Марк Руффало.

«Ми повинні зробити його кульгавою качкою. Ми маємо зупинити його політику прямо зараз…Я знаю, що ми всі втомилися. Ми дуже втомилися, але ми не можемо здаватися», — заявив Марк Руффало перед натовпом.



Відомі американські діячі, такі як письменник Стівен Кінг, стали обличчями громадського руху «No Kings!», який протягом майже двох років проводить протести проти загальної політики Трампа, наступу на цінності демократії та загрози авторитарного відкоту США.

Різкий розворот США після багаторічного тиску на Москву через напад на Україну став одним із питань до адміністрації Трампа, з якими вийшли активісти на мітинги «No Kings!», які пройшли по всій країні 17 жовтня. Протест зібрав близько семи мільйонів учасників.



Російський фактор та рейтинг Трампа



Схоже, у Білому домі розраховували, що «дизельна угода» з Росією допоможе Трампу та Республіканській партії напередодні виборів. Але натомість рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня — 31% . Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, опубліковане 19 жовтня.



Частково на зниження рейтингу все ж таки міг вплинути і російський фактор, що можна зрозуміти з попередніх соціологічних досліджень.

Ще напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі (Аляска) у серпні 2025 року соціологи почали вивчати ставлення американців до Росії та до можливих домовленостей. Опитування Pew Research Center показало: 59% американців не впевнені у здатності Трампа приймати мудрі рішення щодо російсько-української війни. Водночас четверо з десяти висловили йому довіру в цьому питанні.

Тоді ж більшість респондентів завили, що Трамп надто вподобає Росії (33%), ніж Україні (6%). Близько трьох із десяти (28%) сказали, що Трамп дотримується правильного балансу, а 32% були невпевнені в його об’єктивності.



Водночас опитування громадської думки у серпні 2026 року показало небувалий обвал довіри до діючого президента. Рейтинг схвалення Трампа на другому році його каденції - найнижчий, ніж у більшості інших президентів США на такому ж періоді правління.



Показово, що найбільше від Трампа дистанціювалися переважно республіканці та виборці, які схиляються до Республіканської партії: 69% схвалювали роботу Трампа проти 84% у лютому 2025 року.

Серед демократів і прихильників Демократичної партії - більш помірне зниження, оскільки вони переважно не схвалювали Трампа з перших днів правління: зараз лише 6% позитивно оцінюють роботу Трампа порівняно з 10% у лютому 2025 року.

Соціологи вказують на небезпечну статистику: розбіжність у рейтингу схвалення дій президента серед прибічників республіканців та демократів становить 78 процентних пунктів. Такої поляризації в американському суспільстві не було останні 70 років. Розкол у поглядах за партійною приналежністю -- один із найбільших за історію спостережень у США.

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