Рейтинг Трампа падает: как уступки Кремлю раскалывают США

За считанные дни до промежуточных выборов в США рейтинг президента Дональда Трампа упал до рекордного минимума. Большинство американцев недовольны состоянием экономики, а политику президента одобряет примерно треть.

Ослабление позиций произошло, в частности, на фоне сближения Белого дома с Кремлем. Дизельное соглашение с Россией, отмена «адских санкций Линдси Грэма» и договоренности с диктатором Владимиром Путиным вызвали новую волну сопротивления против политики Трампа внутри США.

Уступки Москве особенно болезненно восприняли законодатели, которые после долгих дебатов приняли в сентябре закон об ужесточении санкций, а Дональд Трамп немедленно его отменил. Представители Республиканской и Демократической партий сейчас объединяются в коалицию и пытаются определить дальнейшие действия, если Трамп не изменит курс в отношении России.

От политиков-республиканцев до голливудских звезд все чаще звучат заявления об угрозе национальным интересам и катастрофе для репутации Соединенных Штатов на международной арене.

UA.News рассказывает, как российский фактор влияет на рейтинг Трампа, а также о попытках его оппонентов остановить сближение Вашингтона и Москвы и возобновить поддержку Украины.



Республиканцы «восстали» против Трампа



16 октября с требованием отменить «дизельное соглашение» с Путиным выступила двухпартийная коалиция, в которую вошли 22 представителя Конгресса. Они потребовали от Трампа немедленно выполнить «закон Линдси Грэма» и аннулировать выданную Минфином США лицензию на закупку российского дизельного топлива.

«Мы призываем администрацию отменить эту лицензию и впредь не выдавать общих лицензий, которые вновь открывают российские энергетические операции и пополняют военный бюджет Кремля», — говорится в письме, обнародованном конгрессменом Джимом Коста.

Администрация Трампа проигнорировала как это заявление, так и позицию Конгресса по вопросам Украины и внешней политики. Это усилило до сих пор скрытое недовольство представителей Республиканской партии. Они начали признавать, что не имеют влияния на позицию Трампа даже в стратегических вопросах.

Из-за «дизельного соглашения», замораживания санкций против России и сбоев в предоставлении разведданных для защиты Киева новый курс Трампа стали громче критиковать его однопартийцы. Влиятельные политики из Республиканской партии публично осудили уступки российскому диктатору и выступили в защиту Украины.

Среди тех, кто высказался против ослабления давления на Москву, — спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он рассказал журналистам, что предупреждал Белый дом о возможных «непредсказуемых последствиях» договоренностей с Кремлем и приостановке санкций в соответствии с «законом Линдси Грэма».



«Конгресс принял по этому вопросу решительное решение всего несколько недель назад, и мы понимаем, что Путину нельзя доверять…Я сказал команде Белого дома, что нам нужно это обсудить и, я думаю, тщательно обдумать непредвиденные последствия, которые могут из этого вытекать», — заявил Джонсон на телеканале Fox News.

Решение Трампа приостановить санкции против России публично раскритиковали: кандидат в сенаторы от штата Мичиган Майк Роджерс; сенаторы от штата Техас Тед Круз и Джон Корнин; политик-республиканец из Огайо Майк Тернер и другие.

Против нового внешнеполитического курса Трампа выступил сенатор от Северной Каролины Том Тиллис.

«Недопустимо, чтобы эта администрация капитулировала перед российским диктатором, который незаконно вторгся в Украину и ежедневно убивает невинных мирных жителей», — заявил он, добавив, что Трамп мог бы решить проблему дорогих энергоносителей, урегулировав конфликт с Ираном, а не «оказывая услугу Путину».

Член Палаты представителей, республиканец Дон Бэкон, также публично осудил договоренности Трампа.

«Совершенно позорно, что наш президент морально слеп в этой войне. Он встал на сторону диктатора и военного преступника, он проявляет жестокость и подрывает демократию, страну, которая хочет быть частью Запада, частью ЕС, хотела бы быть частью НАТО, хотела бы быть нашим союзником», — сказал Бэкон в интервью CNN, обсуждая уступки в адрес Владимира Путина.

«Путин нас ненавидит. Президент этого не видит. Но говорить, что Россия хорошо относится к Украине, а города бомбит каждую ночь, — я был там месяц назад. Они бомбят заправки, рестораны, торговые центры. Они совершают террористические акты против украинцев», — подчеркнул американский политик.

В то же время сенатор от Южной Каролины Дарлин Грэм, сменившая на этом посту своего покойного брата Линдси Грэма, занимает более взвешенную позицию в отношении политики Дональда Трампа. «У президента и у меня одна цель — положить конец войне и снизить цены на бензин и дизельное топливо», — прокомментировала замораживание российских санкций Дарлин Грэм.



Реакция голливудских звёзд на политику Трампа



В противостоянии с администрацией Дональда Трампа с самого начала его прихода к власти лидерами общественного мнения активно выступали представители Голливуда. Правда, во второй половине 2026 года обозреватели заметили новый тренд — усталость и страх перед последствиями. Многие молодые актёры, такие как Дженнифер Лоуренс или Сидни Свини, отказываются комментировать действия президента, объясняя это тем, что «не хотят подливать масла в огонь, раздирающий страну».

В то же время последовательные критики Трампа не сбавляют оборотов, особенно перед выборами. Уступки Москве они считают капитуляцией перед диктатурой. Один из самых жестких оппонентов Белого дома — Роберт Де Ниро — неоднократно называл действия Трампа «игрой в пользу Кремля» и подчеркивал, что его восхищение авторитарными методами Путина является катастрофой для Америки.



Сближение с Россией и «политику умиротворения» агрессора осуждали и такие голливудские актеры и кинематографисты, как Марк Руффало, Алек Болдуин, Джон Кьюсак и другие.

На открытый конфликт решился Джордж Клуни, который обвинил Трампа в давлении на СМИ и попытках манипулировать общественным мнением.

Последний громкий виток противостояния произошел в начале октября 2026 года во время митинга движения «Hands Off Our Vote» («Руки прочь от нашего голоса») в Нью-Йорке, посвященного защите избирательных прав накануне промежуточных выборов в Конгресс. Там выступили Роберт Де Ниро и Марк Руффало.

«Мы должны сделать его хромающей уткой. Мы должны остановить его политику прямо сейчас… Я знаю, что мы все устали. Мы очень устали, но мы не можем сдаваться», — заявил Марк Руффало перед толпой.



Известные американские деятели, такие как писатель Стивен Кинг, стали лицами общественного движения «No Kings!», которое на протяжении почти двух лет проводит протесты против общей политики Трампа, наступления на ценности демократии и угрозы авторитарного отката в США.

Резкий разворот США после многолетнего давления на Москву из-за нападения на Украину стал одним из вопросов к администрации Трампа, с которыми активисты вышли на митинги «No Kings!», прошедшие по всей стране 17 октября. Протест собрал около семи миллионов участников.



Российский фактор и рейтинг Трампа



Похоже, в Белом доме рассчитывали, что «дизельное соглашение» с Россией поможет Трампу и Республиканской партии накануне выборов. Но вместо этого рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня — 31%. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, опубликованный 19 октября.



Частично на снижение рейтинга всё же мог повлиять и российский фактор, что можно понять из предыдущих социологических исследований.

Еще накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года социологи начали изучать отношение американцев к России и к возможным договоренностям. Опрос Pew Research Center показал: 59% американцев не уверены в способности Трампа принимать мудрые решения в отношении российско-украинской войны. В то же время четверо из десяти выразили ему доверие в этом вопросе.

Тогда же большинство респондентов заявили, что Трамп слишком благосклонен к России (33%), чем к Украине (6%). Около трёх из десяти (28%) сказали, что Трамп соблюдает правильный баланс, а 32% не были уверены в его объективности.



В то же время опрос общественного мнения в августе 2026 года показал беспрецедентный обвал доверия к действующему президенту. Рейтинг одобрения Трампа на втором году его президентского срока — самый низкий по сравнению с большинством других президентов США на аналогичном периоде правления.



Показательно, что больше всего от Трампа дистанцировались преимущественно республиканцы и избиратели, склоняющиеся к Республиканской партии: 69% одобряли работу Трампа против 84% в феврале 2025 года.

Среди демократов и сторонников Демократической партии — более умеренное снижение, поскольку они в основном не одобряли Трампа с первых дней правления: сейчас лишь 6% положительно оценивают работу Трампа по сравнению с 10% в феврале 2025 года.

Социологи указывают на опасную статистику: разница в рейтинге одобрения действий президента среди сторонников республиканцев и демократов составляет 78 процентных пунктов. Такой поляризации в американском обществе не было последние 70 лет. Раскол во взглядах по партийной принадлежности — один из самых значительных за всю историю наблюдений в США.

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