Республіканці погрожують Трампу через поступки Росії — Politico

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У Конгресі США посилилося невдоволення політикою Дональда Трампа щодо Росії. Частина республіканців виступила проти послаблення санкцій проти Москви та можливого скорочення військової допомоги Україні.

За даними Politico, деякі законодавці погрожують блокувати ініціативи Білого дому, якщо адміністрація продовжить робити поступки Кремлю. Зокрема, критику викликало шестимісячне послаблення санкцій, пов’язаних із закупівлею російського дизельного пального.

Конгресмени Дон Бейкон і Браян Фіцпатрік закликали не послаблювати тиск на Росію та забезпечити Україну необхідним озброєнням.

Також американські законодавці занепокоєні можливими обмеженнями доступу українських військових до супутникових систем Starlink і Starshield та затримками постачання ракет-перехоплювачів для Patriot.

Трамп пояснює свої рішення прагненням досягти мирної угоди. Водночас його однопартійці вважають, що поступки Москві можуть посилити позиції Кремля.

Джерело: Politico

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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