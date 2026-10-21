У Франції розграбували бутики Louis Vuitton і Hermès — Channel NewsAsia

Під час масових заворушень у Франції розграбували магазини Louis Vuitton і Hermès у Марселі, а в Парижі нападники пошкодили або пограбували низку інших торгових точок. Безлади та мародерство почалися після протестів через недостатнє фінансування шкіл і вартість життя, повідомляє Channel NewsAsia.

У суботу шестеро людей у масках намагалися протаранити дорожнім бар’єром вітрини бутика Louis Vuitton на Вандомській площі в Парижі. Їм не вдалося потрапити до приміщення: працівник бренду заявив, що спеціальні вікна витримали удар. Неподалік розбили вітрини Ralph Lauren, а бутік Kenzo пограбували. Магазин Dior на вулиці Руаяль уникнув нападу після того, як персонал опустив захисні ролети.

Пограбування магазинів

Серед інших цілей у Парижі був бутік Burberry. У ювелірному магазині Graff на Вандомській площі розбили вікна, а фасад бутика Dior на вулиці Сент-Оноре вкрили антиполіцейськими написами та графіті. На відео із соцмереж також було видно, як щонайменше десяток приватних охоронців створили периметр навколо флагманського магазину Dior на авеню Монтень.

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По країні розграбували магазини JD Sports, близько 20 магазинів косметичної мережі Sephora та магазин Apple у Ліллі. У центральному Парижі написами розмалювали автосалон Tesla. Відділення банку Societe Generale закрили, а його двері облили рожевою фарбою.

Збитки та протидія перепродажу

За попередніми оцінками міністра торгівлі Сержа Папена, через заворушення постраждали щонайменше 3 000 підприємств по всій Франції. Уряд пообіцяв екстрену фінансову підтримку та допомогу із зайнятістю для постраждалих компаній. Morningstar прогнозує, що страхові виплати після безладів становитимуть від 1 млрд до 1,2 млрд євро — більше за 730 млн євро страхових втрат після заворушень 2023 року.

Французькі міністри зустрілися з представниками Vinted, Amazon, eBay, Meta та TikTok, щоб обговорити видалення підозрілих оголошень і встановлення продавців викрадених речей. У Vinted заявили, що посилили моніторинг таких оголошень і співпрацюють із правоохоронцями та владою Франції. У понеділок увечері ситуація у французьких містах стала спокійнішою, оскільки комендантські години допомогли зменшити безлади.

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