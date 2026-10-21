法国发生大规模骚乱期间，马赛的Louis Vuitton和Hermès门店遭洗劫，巴黎多家其他零售店也遭袭击者破坏或抢劫。因学校资金不足和生活成本问题引发的抗议活动后，骚乱和抢劫开始发生，Channel NewsAsia报道。

周六，6名蒙面人员试图用路障撞击巴黎旺多姆广场Louis Vuitton精品店的橱窗。他们未能进入店内：该品牌一名员工表示，特制窗户承受住了撞击。附近Ralph Lauren的橱窗被砸碎，Kenzo精品店则遭洗劫。位于皇家街的Dior门店在员工放下防护卷帘后避免了袭击。

商店遭洗劫

巴黎的其他目标包括一家Burberry精品店。旺多姆广场的Graff珠宝店窗户被砸碎，位于圣奥诺雷街的Dior精品店外立面则被涂上反警察标语和涂鸦。社交媒体视频还显示，至少十余名私人保安在蒙田大道的Dior旗舰店周围设置了警戒线。

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全国多家JD Sports门店、约20家Sephora化妆品连锁店以及里尔的一家Apple门店遭洗劫。巴黎市中心一家Tesla汽车展厅被涂写标语。一家Societe Generale银行分行关闭，其大门被泼上粉色油漆。

损失与防止转售的措施

根据贸易部长Serge Papin的初步估计，法国各地至少3,000家企业受到骚乱影响。政府承诺为受影响企业提供紧急财政支持和就业援助。Morningstar预测，骚乱后的保险赔付将达到10亿至12亿欧元，高于2023年骚乱后7.3亿欧元的保险损失。

法国部长与Vinted、Amazon、eBay、Meta和TikTok的代表会面，讨论删除可疑商品信息并确认失窃物品的卖家。Vinted表示，已加强对此类商品信息的监控，并正与执法机构和法国政府合作。周一晚间，法国城市的局势趋于平静，宵禁有助于减少骚乱。

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