Podczas masowych zamieszek we Francji splądrowano sklepy Louis Vuitton i Hermès w Marsylii, a w Paryżu napastnicy uszkodzili lub ograbili szereg innych punktów handlowych. Zamieszki i grabieże rozpoczęły się po protestach dotyczących niewystarczającego finansowania szkół i kosztów życia, informuje Channel NewsAsia.

W sobotę sześć zamaskowanych osób próbowało staranować barierą drogową witryny butiku Louis Vuitton na Place Vendôme w Paryżu. Nie udało im się dostać do środka: pracownik marki oświadczył, że specjalne szyby wytrzymały uderzenie. W pobliżu rozbito witryny Ralph Lauren, a butik Kenzo został splądrowany. Sklep Dior przy Rue Royale uniknął ataku po tym, jak personel opuścił ochronne rolety.

Grabieże sklepów

Wśród innych celów w Paryżu był butik Burberry. W sklepie jubilerskim Graff na Place Vendôme rozbito szyby, a fasadę butiku Dior przy Rue Saint-Honoré pokryto antypolicyjnymi napisami i graffiti. Na nagraniach z mediów społecznościowych było również widać co najmniej tuzin prywatnych ochroniarzy tworzących kordon wokół flagowego sklepu Dior przy Avenue Montaigne.

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W całym kraju splądrowano sklepy JD Sports, około 20 sklepów sieci kosmetycznej Sephora oraz sklep Apple w Lille. Salon Tesli w centrum Paryża został pokryty napisami. Oddział banku Societe Generale zamknięto, a jego drzwi oblano różową farbą.

Szkody i przeciwdziałanie odsprzedaży

Według wstępnych szacunków ministra handlu Serge'a Papina zamieszki dotknęły co najmniej 3 000 przedsiębiorstw w całej Francji. Rząd obiecał nadzwyczajne wsparcie finansowe i pomoc w zatrudnieniu dla poszkodowanych firm. Morningstar prognozuje, że wypłaty ubezpieczeniowe po zamieszkach wyniosą od 1 mld do 1,2 mld euro, czyli więcej niż 730 mln euro strat ubezpieczeniowych po zamieszkach w 2023 roku.

Francuscy ministrowie spotkali się z przedstawicielami Vinted, Amazon, eBay, Meta i TikTok, aby omówić usuwanie podejrzanych ogłoszeń oraz ustalanie sprzedawców skradzionych przedmiotów. Vinted oświadczył, że wzmocnił monitorowanie takich ogłoszeń i współpracuje z organami ścigania oraz władzami Francji. W poniedziałek wieczorem sytuacja we francuskich miastach uspokoiła się, ponieważ godziny policyjne pomogły ograniczyć zamieszki.

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