W Rosji planuje się przekazanie abonentów niezależnych dostawców usług internetowych przedsiębiorstwom państwowym

Władze rosyjskie planują wprowadzić mechanizm tymczasowego zarządzania sieciami operatorów, którzy zaprzestali działalności lub utracili licencję. Informują o tym media, powołując się na projekt zmian do ustawy „O łączności”, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z dokumentem operatorzy posiadający licencje ogólne i uniwersalne na świadczenie usług łączności będą mogli przejąć tymczasowe zarządzanie sieciami zamkniętych przedsiębiorstw, ich numeracją, częstotliwościami radiowymi, a także prawami i obowiązkami wynikającymi z umów z abonentami.

Ponadto operatorom tym będzie w pierwszej kolejności proponowany wykup infrastruktury spółek, które zaprzestały działalności.

Wyboru operatora, który będzie tymczasowo zarządzał aktywami, dokona komisja międzyresortowa. Jednocześnie w materiałach do projektu ustawy nie sprecyzowano, jakie dokładnie resorty wejdą w jej skład.

W Ministerstwie Cyfryzacji Federacji Rosyjskiej oświadczono, że proponowany mechanizm ma na celu zapewnienie nieprzerwanego świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz ochronę abonentów.

Jak zauważa „Izwiestia”, wcześniej państwowe przedsiębiorstwa „Rostelecom” i „TransTeleCom” proponowały małym regionalnym dostawcom usług telekomunikacyjnych przekazanie im abonentów i infrastruktury. Miało to miejsce w kontekście przygotowań do zaostrzenia państwowej kontroli nad rynkiem telekomunikacyjnym.

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