俄罗斯当局计划建立一项机制，对已停止运营或丧失许可证的电信运营商网络实施临时管理。据媒体援引俄罗斯联邦数字发展部起草的《通信法》修正案草案报道，该机制将予以实施。

根据该文件，持有通信服务总许可证和通用许可证的运营商将能够临时接管已停业公司的网络、其号码资源、无线电频率，以及与用户签订的合同所规定的权利和义务。

此外，此类运营商将优先获得收购已停止运营的公司基础设施的机会。

将由一个跨部门委员会确定临时管理资产的运营商。不过，该法案的配套材料中并未明确说明该委员会将由哪些具体部门组成。

俄罗斯联邦数字发展部表示，该机制旨在确保通信服务的连续性并保护用户权益。

据《消息报》报道，此前国有企业“俄罗斯电信”和“TransTelecom”曾向小型地区运营商提议，将用户和基础设施移交给它们。这一举措是在政府准备加强对通信市场监管的背景下进行的。

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