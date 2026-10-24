半岛电视台：地拉那抗议活动中逾300人受伤

阿尔巴尼亚首都地拉那举行反政府集会期间，抗议者与警方发生冲突。官方表示，超过300名示威者和执法人员受伤，数十名活动参与者被拘留。据半岛电视台报道，警方使用水炮、催泪瓦斯和橡皮子弹驱散人群。

政府大楼附近发生冲突

应抗议组织者的号召，数千人来到地拉那，其中包括来自该国不同地区的学生。大学教师、艺术家和反对党表示支持此次活动或有意参加。

阿尔巴尼亚教育部成为抗议活动的中心之一。一些集会参与者向该建筑投掷石块，并将燃烧的垃圾箱推向大楼。活动前，警方加强了首都的安全措施，并检查驶往该市的车辆。

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活动参与者的诉求

自5月以来，阿尔巴尼亚一直发生周期性的反政府抗议活动，当时有消息称，一个豪华酒店项目与美国总统唐纳德·特朗普的家族有关。因教育机构的条件和高生活成本引发的大规模抗议浪潮始于10月中旬。

随后，民众的愤怒演变为更广泛的反腐诉求，并呼吁社会主义党总理埃迪·拉马辞职。拉马呼吁对话：政府总部附近摆放了红色靠垫，作为谈判的象征，但抗议者随后将其点燃。

这位总理还将暴力事件的责任归咎于外国行为体，并指责俄罗斯这一侵略国和伊朗传播网络虚假信息。部分活动参与者认为整个政治阶层应对危机负责，同时也批评中右翼反对派领导人萨利·贝里沙。

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