W stolicy Albanii, Tiranie, podczas antyrządowego wiecu doszło do starć między protestującymi a policją. Według władz obrażenia odniosło ponad 300 demonstrantów i funkcjonariuszy organów ścigania, a dziesiątki uczestników akcji zatrzymano. Jak informuje Al Jazeera, policja użyła armatek wodnych, gazu łzawiącego i gumowych kul, aby rozpędzić tłum.

Starcia w pobliżu budynków rządowych

Tysiące osób przybyły do Tirany na wezwanie organizatorów protestu, w tym studenci z różnych regionów kraju. Poparcie dla akcji lub zamiar udziału w niej deklarowali wykładowcy uniwersyteccy, artyści i partie opozycyjne.

Jednym z ośrodków protestów stało się albańskie Ministerstwo Edukacji. Niektórzy uczestnicy wiecu rzucali kamieniami w budynek i toczyli w jego kierunku płonące kontenery na śmieci. Przed akcją policja wzmocniła środki bezpieczeństwa w stolicy i sprawdzała samochody jadące do miasta.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Żądania uczestników akcji

Okresowe antyrządowe protesty w Albanii trwają od maja, gdy pojawiły się informacje o projekcie luksusowego hotelu powiązanego z rodziną prezydenta USA Donalda Trumpa. Znaczna fala protestów rozpoczęła się w połowie października z powodu warunków w placówkach edukacyjnych i wysokich kosztów życia.

Później oburzenie przerodziło się w szersze żądania walki z korupcją i wezwania do dymisji socjalistycznego premiera Ediego Ramy. Rama wezwał do dialogu: przed siedzibą rządu rozłożono czerwone poduszki jako symbol negocjacji, jednak protestujący później je podpalili.

Premier przypisał także odpowiedzialność za przemoc zagranicznym aktorom i oskarżył Rosję, państwo-agresora, oraz Iran o rozpowszechnianie dezinformacji w internecie. Część uczestników akcji obarcza odpowiedzialnością za kryzys całą klasę polityczną, a także krytykuje lidera centroprawicowej opozycji Saliego Berishę.

Czytaj nas na