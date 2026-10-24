В столице Албании Тиране во время антиправительственного митинга произошли столкновения между протестующими и полицией. По данным властей, ранения получили более 300 демонстрантов и правоохранителей, а десятки участников акции были задержаны. Как сообщает Al Jazeera, полиция применила для разгона толпы водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Столкновения возле правительственных зданий

Тысячи людей прибыли в Тирану по призыву организаторов протеста, в том числе студенты из разных регионов страны. Поддержку акции или намерение принять в ней участие заявляли университетские преподаватели, деятели искусства и оппозиционные партии.

Одним из центров протестов стало Министерство образования Албании. Некоторые участники митинга бросали в здание камни и катили к нему горящие мусорные контейнеры. Перед акцией полиция усилила меры безопасности в столице и проверяла автомобили, направлявшиеся в город.

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Требования участников акции

Периодические антиправительственные протесты в Албании проходят с мая, когда появилась информация о проекте роскошного отеля, связанном с семьей президента США Дональда Трампа. Значительная волна протестов началась в середине октября из-за условий в учебных заведениях и высокой стоимости жизни.

Позднее возмущение переросло в более широкие требования борьбы с коррупцией и призывы к отставке социалистического премьер-министра Эди Рамы. Рама призвал к диалогу: возле правительственной штаб-квартиры разложили красные подушки как символ переговоров, однако протестующие позднее их подожгли.

Премьер также возложил ответственность за насилие на иностранных акторов и обвинил Россию, государство-агрессор, и Иран в распространении онлайн-дезинформации. Часть участников акции возлагает ответственность за кризис на весь политический класс, а также критикует лидера правоцентристской оппозиции Сали Беришу.

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