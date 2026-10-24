布拉迪斯拉发首批地方出口民调显示，现任市领导人马图什·瓦洛最有可能赢得市长职位。斯洛伐克地方和地区选举投票于周六结束。目前尚无官方结果，首批初步数据预计将于周日上午公布。

据RMF24报道，今年没有进行全国性出口民调。选举静默期结束后，针对个别城市的民调开始出现。在布拉迪斯拉发，得到反对党支持的瓦洛正与交通部长约瑟夫·拉日竞争，后者得到执政联盟各党的支持。

对执政联盟的支持

各社区和地区的投票结果可能显示执政联盟的受欢迎程度，该联盟由方向－社会民主党、声音党和斯洛伐克民族党组成。据该媒体称，政府削减开支的措施、生活成本上涨、年轻人获得住房的困难以及针对罗姆少数族裔的政策，可能影响对执政党候选人的评价。

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评论人士称，首都的选举是明年计划举行的议会选举前社会情绪的一个指标。

延误和警方干预

在八个自治地区中的四个——包括班斯卡-比斯特里察、科希策、日利纳和特伦钦——由于部分投票站开放延迟，投票时间最多延长了50分钟。其中一起情况中，一名选举委员会成员感到不适；另一起中，发现选票印刷错误。

警方还在普雷绍夫州和马丁市进行了干预，并拘留了涉嫌选举腐败的人员。这些案件的细节尚未披露。初步评估显示，今年的投票率可能略高于2022年：当时，44%的有投票权选民参加了地区选举投票，46%参加了地方自治机构选举投票。

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