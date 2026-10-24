法国抗议活动期间近千人被拘留——Interia

法国全国各地举行示威期间，近千人被拘留。内政部长洛朗·努涅斯在简报会上表示，最终被拘留人数可能还会增加，Interia报道。

据该部长称，全国共记录到289场示威活动。他评估称，整体而言活动平静进行，但在巴黎集会结束时，努涅斯称为极左翼的团体袭击了警察。随后，警察局报告称，参加示威活动的人员已被完全驱散。

法国城市发生的事件

努涅斯还报告称，周六有两人在图卢兹和克莱蒙费朗受重伤。马赛市长伯努瓦·帕扬表示，该市发生了企图抢劫掠夺的事件，并呼吁居民保持警惕、协助警方工作。据BFMTV报道，马赛有18人被拘留。

法国内政部长指出，抢劫掠夺的规模远小于一周前，警方阻止了多起此类企图。他还表示，由于执法部门采取行动，未发生针对公共建筑的有组织袭击。在奥尔良，极右翼政党“国民联盟”举行大会，同时还举行了反示威活动，但没有发生冲突。

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意大利的抗议和拘留

意大利也举行了抗议活动。在米兰，超过5,000人参加了示威，其中大多数是年轻人，部分抗议者试图冲破警方设置的路障。由于担心发生冲突，游行路线沿途的一些商店关闭。约200名大学生和中小学生聚集在斯特雷勒剧院附近，举着标语牌声援法国青年。

在罗马斗兽场附近，示威者改变路线并前往君士坦丁凯旋门时发生了冲突。抗议开始前，警方在预防性检查中拘留了40多名携带巴拉克拉瓦头套及其他物品的年轻人；执法部门认为，这些物品可能表明他们打算参与骚乱。

在都灵，抗议者向警察投掷瓶子和爆竹，执法人员则使用警棍和催泪瓦斯回应。在博洛尼亚，活动参与者高喊反对警察的口号并投掷爆竹。在那不勒斯，反对高生活成本的抗议活动未发生冲突。

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