We Francji podczas demonstracji, które odbyły się w całym kraju, zatrzymano niemal tysiąc osób. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył to na briefingu, precyzując, że ostateczna liczba zatrzymanych może wzrosnąć, informuje Interia.

Według ministra w całym kraju odnotowano 289 demonstracji. Ocenił, że ogólnie przebiegły one spokojnie, choć pod koniec akcji w Paryżu grupy, które Nuñez nazwał ultralewicowymi, atakowały policjantów. Później prefektura policji poinformowała o całkowitym rozproszeniu uczestników manifestacji.

Incydenty we francuskich miastach

Nuñez poinformował także o dwóch osobach, które w sobotę doznały poważnych obrażeń — w Tuluzie i Clermont-Ferrand. Mer Marsylii Benoît Payan poinformował o próbach grabieży w mieście i wezwał mieszkańców do zachowania czujności oraz wspierania pracy policji. Według BFMTV w Marsylii zatrzymano 18 osób.

Szef francuskiego MSW zaznaczył, że skala grabieży była znacznie mniejsza niż tydzień wcześniej, a policja udaremniła szereg takich prób. Oświadczył również, że dzięki działaniom organów ścigania nie doszło do zorganizowanych ataków na budynki publiczne. W Orleanie, gdzie odbywał się zjazd skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe oraz kontrdemonstracja, nie doszło do starć.

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Protesty i zatrzymania we Włoszech

Akcje protestacyjne odbyły się także we Włoszech. W Mediolanie w demonstracji wzięło udział ponad 5 tys. osób, głównie młodych ludzi, a część protestujących próbowała przełamać policyjne bariery. Niektóre sklepy wzdłuż trasy marszu zostały zamknięte z obawy przed starciami. Około 200 studentów i uczniów zgromadziło się przy Teatrze Strehlera z plakatami na znak solidarności z francuską młodzieżą.

W Rzymie w pobliżu Koloseum doszło do starć, gdy demonstranci zmienili trasę i ruszyli w kierunku Łuku Konstantyna. Przed rozpoczęciem akcji policja podczas prewencyjnych kontroli zatrzymała ponad 40 młodych osób z kominiarkami i innymi przedmiotami, które, według oceny organów ścigania, mogły świadczyć o zamiarze udziału w zamieszkach.

W Turynie protestujący rzucali w policjantów butelkami i petardami, a w odpowiedzi funkcjonariusze użyli pałek i gazu łzawiącego. W Bolonii uczestnicy akcji skandowali hasła przeciwko policji i rzucali petardami. W Neapolu protest przeciwko wysokim kosztom życia przebiegł bez starć.

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