USA poinformowały o śmierci pięciu osób po uderzeniu w statek — The Guardian
Amerykańskie wojsko poinformowało, że 27 października przeprowadziło nalot na statek we wschodniej części Oceanu Spokojnego, w wyniku którego zginęło pięć osób. USA twierdzą, że statek mógł być zaangażowany w nielegalny handel narkotykami, informuje The Guardian.
Seria uderzeń na statki
Według wyliczeń mediów atak ten był jednym z ponad 70 takich uderzeń od początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Łącznie w wyniku tych operacji zginęło ponad 240 osób.
Administracja Trumpa nalega, że osoby i łodzie będące celami uderzeń były zaangażowane w handel narkotykami. Prezydent Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone znajdują się w konflikcie zbrojnym z kartelami latynoamerykańskimi, i uzasadniał operacje koniecznością powstrzymania napływu narkotyków do USA.
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Pytania o legalność operacji
Jednocześnie administracja USA nie przedstawiła przekonujących dowodów na poparcie twierdzeń o zaangażowaniu zaatakowanych statków w transport narkotyków. Wywołało to dyskusje na temat legalności takich uderzeń.
Eksperci prawni i organizacje praw człowieka uważają, że operacje te mogą stanowić pozasądowe zabójstwa, ponieważ ich celami, według ich oceny, mogły być osoby cywilne, które nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.