Amerykańskie wojsko poinformowało, że 27 października przeprowadziło nalot na statek we wschodniej części Oceanu Spokojnego, w wyniku którego zginęło pięć osób. USA twierdzą, że statek mógł być zaangażowany w nielegalny handel narkotykami, informuje The Guardian.

Seria uderzeń na statki

Według wyliczeń mediów atak ten był jednym z ponad 70 takich uderzeń od początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Łącznie w wyniku tych operacji zginęło ponad 240 osób.

Administracja Trumpa nalega, że osoby i łodzie będące celami uderzeń były zaangażowane w handel narkotykami. Prezydent Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone znajdują się w konflikcie zbrojnym z kartelami latynoamerykańskimi, i uzasadniał operacje koniecznością powstrzymania napływu narkotyków do USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pytania o legalność operacji

Jednocześnie administracja USA nie przedstawiła przekonujących dowodów na poparcie twierdzeń o zaangażowaniu zaatakowanych statków w transport narkotyków. Wywołało to dyskusje na temat legalności takich uderzeń.

Eksperci prawni i organizacje praw człowieka uważają, że operacje te mogą stanowić pozasądowe zabójstwa, ponieważ ich celami, według ich oceny, mogły być osoby cywilne, które nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.

Czytaj nas na