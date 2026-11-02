Grecja zawarła umowę na zakup trzech wojskowych samolotów transportowych i tankujących KC-390 Millennium brazylijskiej firmy Embraer. Kontrakt przewiduje opcję na kolejne trzy maszyny, a pierwszy samolot ma zostać dostarczony w przyszłym roku, informuje Breaking Defense.

Umowa za pośrednictwem Portugalii

Grecki minister obrony narodowej Nikolaos Dendias ogłosił sfinalizowanie umowy podczas wizyty swojego portugalskiego odpowiednika, Nuno Melo. Ateny planują nabyć samoloty na podstawie umowy międzyrządowej z Portugalią.

W czerwcu grecka komisja parlamentarna, według publikacji, zatwierdziła zakup i późniejsze utrzymanie trzech KC-390. Szacunkowy budżet programu oceniano wówczas na około 600 mln euro, czyli 672 mln dolarów.

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Zastąpienie C-130H i tankowanie myśliwców

KC-390 Millennium ma zastąpić przestarzałe greckie samoloty Lockheed Martin C-130H. Samolot może transportować ładunki, a także pełnić funkcję powietrznego tankowca. Dendias oświadczył, że dla Greckich Sił Powietrznych będzie to pierwszy odrzutowy samolot transportowy i pierwszy samolot tankujący.

Jak powiedział, KC-390 będzie mógł tankować greckie myśliwce w systemie przewód–kosz. Portugalia będzie również pomagać Grecji w szkoleniu personelu i eksploatacji przyszłej floty.

Grecja została siódmym europejskim klientem KC-390. W 2026 roku Embraer ogłosił również umowy dotyczące tych samolotów z Kolumbią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

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