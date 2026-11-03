Na Białorusi katolicki ksiądz Anatol Parachniewicz, proboszcz parafii w Olkowiczach w obwodzie mińskim, został skazany na trzy lata więzienia i wysoką grzywnę. Jak informuje RMF24, wyrok wydano pod zarzutami „znieważenia władz i ekstremizmu”.

Proces za zamkniętymi drzwiami

Ksiądz został zatrzymany w połowie marca. Początkowo zarzucono mu zdradę stanu, jednak później kwalifikację sprawy zmieniono na łagodniejszą. Parachniewicz przebywał w areszcie w dniu swoich 66. urodzin oraz w 31. rocznicę święceń kapłańskich.

Wyrok zapadł w październiku, jednak dowiedziano się o nim dopiero teraz. Dokładna treść zarzutów wobec księdza nie jest znana, ponieważ sprawa była rozpatrywana za zamkniętymi drzwiami. Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” oraz powiązani z nim obrońcy praw człowieka wpisali Parachniewicza na listę więźniów politycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwy powód prześladowania

Według niezależnych źródeł, na które w październiku powoływał się portal ZnadNiemna, uwagę białoruskich władz na Parachniewicza mogło zwrócić jego uczestnictwo w przyjęciu z okazji Dnia Konstytucji 3 maja w Ambasadzie Polski w Mińsku. Wcześniej kontakty z polskimi instytucjami były już wykorzystywane jako pretekst do prześladowania przedstawicieli duchowieństwa.

Parachniewicz kieruje parafią w Olkowiczach od 2007 roku. Wcześniej służył w Rakowie i Zasławiu, a formację kapłańską odbywał w Białymstoku. Przy świątyni stworzył niewielkie muzeum, w którym gromadził stare szaty liturgiczne, ludowe wyroby tkackie oraz dawne książki. ZnadNiemna wskazywał, że zatrzymanie księdza następuje w warunkach presji na Kościół katolicki na Białorusi.

Czytaj nas na