在白俄罗斯，明斯克州奥尔科维奇堂区的本堂神父阿纳托利·帕拉赫涅维奇被判处三年监禁和巨额罚款。据RMF24报道，判决所依据的指控是“侮辱当局和极端主义”。

闭门审判

这名神父于3月中旬被拘留。最初，他被指控犯有叛国罪，但随后案件的定性被改为较轻的罪名。帕拉赫涅维奇在自己66岁生日以及晋铎31周年当天均处于羁押状态。

判决于10月作出，但直到现在才为人所知。由于案件闭门审理，针对这名神父的具体指控内容尚不清楚。人权中心“维亚斯纳”及与其相关的人权人士已将帕拉赫涅维奇列入政治犯名单。

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可能的迫害原因

据ZnadNiemna门户网站10月援引的独立消息来源，白俄罗斯当局对帕拉赫涅维奇的关注，可能是由他参加5月3日在明斯克波兰大使馆举行的宪法日招待会所引起。此前，与波兰机构的接触已被用作迫害神职人员的借口。

帕拉赫涅维奇自2007年以来一直领导奥尔科维奇堂区。在此之前，他曾在拉科夫和扎斯拉夫尔服务，并在比亚韦斯托克接受司铎培育。他在教堂旁创建了一座小型博物馆，收藏古老的礼仪祭服、民间织物制品和旧书。ZnadNiemna指出，对这名神父的拘留发生在白俄罗斯天主教会面临压力的背景下。

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