В Беларуси католического священника Анатоля Парахневича, настоятеля прихода в Ольковичах Минской области, приговорили к трём годам заключения и значительному штрафу. Как сообщает RMF24, приговор вынесли по обвинениям в «оскорблении власти и экстремизме».

Закрытый судебный процесс

Священника задержали в середине марта. Изначально ему вменяли государственную измену, однако позднее квалификацию дела изменили на более мягкую. Парахневич находился под стражей в день своего 66-летия и в 31-ю годовщину священнического рукоположения.

Приговор вынесли в октябре, однако известно о нём стало только сейчас. Точное содержание обвинений против священника неизвестно, поскольку дело рассматривалось за закрытыми дверями. Правозащитный центр «Весна» и связанные с ним правозащитники внесли Парахневича в список политических заключённых.

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Возможная причина преследования

По данным независимых источников, на которые в октябре ссылался портал ZnadNiemna, внимание белорусских властей к Парахневичу могло привлечь его участие в приёме по случаю Дня Конституции 3 мая в посольстве Польши в Минске. Ранее контакты с польскими учреждениями уже использовались как повод для преследования представителей духовенства.

Парахневич возглавляет приход в Ольковичах с 2007 года. До этого он служил в Ракове и Заславле, а священническую формацию проходил в Белостоке. При храме он создал небольшой музей, где собирал старинные литургические облачения, народные тканые изделия и старые книги. ZnadNiemna отмечал, что задержание священника происходит на фоне давления на Католическую церковь в Беларуси.

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