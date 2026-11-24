Lider brytyjskiej partii Reform UK, Nigel Farage, oświadczył 24 listopada, że może dojść do porozumienia z Marine Le Pen w celu zablokowania ewentualnego powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

Farage analizuje mechanizm, dzięki któremu Francja może domagać się przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia nowych krajów do UE.

Zakłada on, że Le Pen i Jordan Bardella, którzy są faworytami przyszłych wyborów prezydenckich we Francji, mogą sprzeciwić się rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Polityk nie wykluczył, że spróbuje przekonać Francję pod przywództwem Le Pen do zablokowania przystąpienia Wielkiej Brytanii do UE, odpowiadając żartobliwie: „To całkiem możliwe, tak”.

Tymczasem brytyjski premier Andy Burnham oświadczył, że stanowisko Londynu w sprawie zbliżenia z UE może ulec zmianie w zależności od przemian politycznych w Europie w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.

Źródło: Politico

W piątek, 20 listopada, w Brukseli odbywa się drugi po brexicie szczyt Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania strony planują osiągnąć porozumienie w kilku obszarach w ramach „zresetowania” stosunków dwustronnych.

Unia Europejska nie będzie rozmawiać z Wielką Brytanią na temat jej długoterminowych stosunków z blokiem, dopóki rząd brytyjski nie zdecyduje, czy chce dążyć do unieważnienia brexitu.

Wielka Brytania i UE przygotowują się do zawarcia umowy w sprawie mobilności młodzieży, która pozwoli młodym Europejczykom ponownie pracować i studiować w tym kraju po brexicie. Dzieje się to w kontekście poważnego kryzysu na brytyjskim rynku pracy.

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