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Лідер британської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив 24 листопада, що може домовитися з Марін Ле Пен, аби заблокувати можливе повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

Фарадж вивчає механізм, за яким Франція може вимагати референдум щодо вступу нових країн до ЄС.

Він припускає, що Ле Пен та Жордан Барделла, які є фаворитами майбутніх президентських виборів у Франції, можуть виступити проти розширення Євросоюзу.

Політик не виключив, що спробує переконати Францію під керівництвом Ле Пен заблокувати вступ Британії до ЄС, жартома відповівши: «Цілком можливо, так».

Тим часом британський прем’єр Енді Бернем заявив, що позиція Лондона щодо зближення з ЄС може змінитися залежно від політичних трансформацій у Європі протягом найближчих 12–18 місяців.

Джерело: Politico

У п’ятницю, 20 листопада, у Брюсселі проходить другий після Brexit саміт Європейського Союзу та Великої Британії. Під час зустрічі сторони планують досягти домовленостей у кількох сферах у межах «перезавантаження» двосторонніх відносин.

Європейський Союз не обговорюватиме з Великою Британією її довгострокові відносини з блоком, доки британський уряд не визначиться, чи хоче він рухатися до скасування Brexit.

Велика Британія та ЄС готуються укласти угоду про молодіжну мобільність, яка дозволить молодим європейцям знову працювати та навчатися в країні після Brexit. Це відбувається на тлі серйозної кризи на британському ринку праці.

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