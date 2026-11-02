Греция заключила соглашение о приобретении трех военно-транспортных и заправочных самолетов KC-390 Millennium бразильской компании Embraer. Контракт предусматривает опцион еще на три машины, а первый самолет должны поставить в следующем году, сообщает Breaking Defense.

Соглашение через Португалию

Министр национальной обороны Греции Николаос Дендиас объявил о завершении сделки во время визита своего португальского коллеги Нуно Мелу. Афины планируют приобрести самолеты по межправительственному соглашению с Португалией.

В июне парламентский комитет Греции, по данным издания, одобрил закупку и последующее обслуживание трех KC-390. Ориентировочный бюджет программы тогда оценивали примерно в 600 млн евро, или 672 млн долларов.

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Замена C-130H и дозаправка истребителей

KC-390 Millennium должен заменить устаревшие греческие Lockheed Martin C-130H. Самолет может перевозить грузы, а также выполнять роль воздушного заправщика. Дендиас заявил, что для Военно-воздушных сил Греции это будет первый реактивный транспортный самолет и первый самолет-заправщик.

По его словам, KC-390 сможет дозаправлять греческие истребители по системе «шланг-конус». Португалия также будет помогать Греции с подготовкой персонала и эксплуатацией будущего флота.

Греция стала седьмым европейским заказчиком KC-390. В 2026 году Embraer также объявила о соглашениях по этим самолетам с Колумбией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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