В Польше 15 судей Уголовной палаты Верховного суда и еще 13 судей других палат заявили, что не будут участвовать в Общем собрании судей Верховного суда, созванном на 3 ноября 2026 года. Об этом сообщает Interia со ссылкой на два заявления, опубликованные в Facebook судьей Влодзимежем Врубелем.

Судьи оспаривают созыв собрания

Одно из заявлений подписали 15 судей Уголовной палаты, второе — 13 судей Гражданской палаты и Палаты публичных дел Верховного суда. Оба документа имеют одинаковое содержание.

Подписанты заявили, что Общее собрание созвал человек, назначенный на должность первого председателя Верховного суда с нарушением Конституции Польши и закона о Верховном суде 2017 года. Речь идет о Збигневе Капиньском, который созвал заседание в связи с ситуацией вокруг Конституционного трибунала.

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Судьи также утверждают, что в собрании должны были участвовать судьи, назначенные в Верховный суд по правилам закона о Национальном совете судопроизводства 2017 года. По мнению авторов заявлений, процедура таких назначений грубо нарушала конституционные нормы.

Заявление относительно Конституционного трибунала

Подписанты считают, что собрание с участием судей, чьи назначения они называют ненадлежащими, не будет надлежащим образом сформированным Общим собранием Верховного суда. Они также заявили, что дата заседания была определена с нарушением правил и что для принятия решения не будет необходимого кворума.

В заявлениях упоминается участие Капиньского в событиях вокруг Конституционного трибунала: в ночь с пятницы на субботу он прибыл в здание трибунала вместе с президентом Польши Каролем Навроцким. Судьи заявили, что отношения первого председателя Верховного суда с органами исполнительной власти, в частности с президентом, должны ограничиваться случаями, прямо определенными законами. Созыв собрания они расценивают как попытку легитимизировать нарушения этих принципов.

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