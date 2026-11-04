Согласно прогнозу Decision Desk HQ (DDHQ), демократка Марси Каптур должна победить республиканца Дерека Меррина на выборах в Палату представителей США в 9-м избирательном округе штата Огайо. Как сообщает The Hill, в случае победы Каптур получит свой 23-й двухлетний срок в Конгрессе США.

Новый срок продлил бы ее рекорд как женщины с самым длительным сроком службы в истории Конгресса США.

Предварительный прогноз

По состоянию на утро среды были опубликованы данные по 10% голосов. DDHQ прогнозировал Каптур почти 53% голосов. Перед выборами аналитики этой организации оценивали ее шансы на победу примерно в семь из десяти.

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Выборы стали повторным противостоянием Каптур и Меррина. В 2024 году демократка победила Меррина с преимуществом менее одного процентного пункта — в 2382 голоса.

Перераспределение округов

После выборов 2024 года в Огайо провели перераспределение избирательных округов, которое изменило границы северо-западного округа Каптур. В прежней конфигурации округ поддержал Дональда Трампа с преимуществом в семь пунктов на президентских выборах 2024 года, тогда как по новой карте его преимущество составило бы 11 пунктов.

В 2024 году в округе также баллотировался кандидат от Либертарианской партии, которого некоторые наблюдатели считали фактором, повлиявшим на результат. В 2026 году кандидат от третьей партии снял свою кандидатуру, поэтому в бюллетене остались только Каптур и Меррин. Меррина, бывшего законодателя штата, поддерживал Трамп, тогда как Каптур существенно опередила соперника по объему привлеченных и потраченных на кампанию средств.

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