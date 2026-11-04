Według prognozy Decision Desk HQ (DDHQ) demokratka Marcy Kaptur ma pokonać republikanina Dereka Merrina w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 9. okręgu wyborczym Ohio. Jak informuje The Hill, w przypadku zwycięstwa Kaptur zdobędzie swoją 23. dwuletnią kadencję w Kongresie USA.

Nowa kadencja przedłużyłaby jej rekord jako kobiety z najdłuższym stażem w historii Kongresu USA.

Wstępna prognoza

Według stanu na środowy poranek opublikowano dane dotyczące 10% głosów. DDHQ prognozowało, że Kaptur otrzyma prawie 53% głosów. Przed wyborami analitycy tej organizacji oceniali jej szanse na zwycięstwo na około siedem na dziesięć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wybory były ponownym starciem Kaptur i Merrina. W 2024 roku demokratka pokonała Merrina przewagą mniejszą niż jeden punkt procentowy — o 2382 głosy.

Zmiana granic okręgu

Po wyborach w 2024 roku w Ohio przeprowadzono zmianę granic okręgów wyborczych, która zmieniła granice północno-zachodniego okręgu Kaptur. W poprzedniej konfiguracji okręg poparł Donalda Trumpa przewagą siedmiu punktów w wyborach prezydenckich w 2024 roku, natomiast według nowej mapy jego przewaga wyniosłaby 11 punktów.

W 2024 roku w okręgu kandydował również przedstawiciel Partii Libertariańskiej, którego niektórzy obserwatorzy uznawali za czynnik wpływający na wynik. W 2026 roku kandydat trzeciej partii wycofał swoją kandydaturę, dlatego na karcie do głosowania pozostali jedynie Kaptur i Merrin. Merrin, były ustawodawca stanowy, był popierany przez Trumpa, podczas gdy Kaptur znacząco wyprzedziła rywala pod względem środków pozyskanych i wydanych na kampanię.

Czytaj nas na