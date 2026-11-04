根据Decision Desk HQ（DDHQ）的预测，民主党人玛西·卡普图尔将在俄亥俄州第9国会选区的美国众议院选举中击败共和党人德里克·梅林。正如《国会山报》报道，如果获胜，卡普图尔将获得她在美国国会的第23个两年任期。

新的任期将延续她作为美国国会历史上任职时间最长女性的纪录。

初步预测

截至周三上午，已有10%选票的数据公布。DDHQ预测卡普图尔将获得近53%的选票。选举前，该机构分析人士评估她获胜的可能性约为十之七。

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此次选举是卡普图尔与梅林之间的再次对决。2024年，这名民主党人以不足一个百分点的优势击败梅林——领先2382票。

选区重划

2024年选举后，俄亥俄州进行了选区重划，改变了卡普图尔所在西北部选区的边界。在此前的选区划分下，该选区在2024年总统选举中以7个百分点的优势支持唐纳德·特朗普；而按照新地图，他的优势将为11个百分点。

2024年，来自自由意志党的候选人也参加了该选区的竞选，一些观察人士认为其是影响结果的因素。2026年，这名第三党候选人退出竞选，因此选票上只剩下卡普图尔和梅林。作为前州议员的梅林获得了特朗普支持，而卡普图尔在为竞选筹集和支出的资金规模方面大幅领先对手。

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