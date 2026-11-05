美国哥伦比亚特区联邦法院允许在由15岁马尔基·罗特的父母发起的民事案件中，通过社交平台X向艾哈拉姆·塔米米送达法律文件。正如《耶路撒冷邮报》报道，作出这一决定是因为塔米米在约旦的确切地址不明。

送达将如何进行

原告必须联系约旦媒体Etar——塔米米在那里担任专栏作家——向她的律师穆斯塔法·纳斯拉拉寄送信件，并在网上发布传票。法院认定，这些步骤的结合可以合理地确保她获知该案件。

National Jewish Advocacy Center代表马尔基·罗特的遗产处理此案。她的父母阿诺德和弗里梅特·罗特表示，该诉讼首次在美国法院对塔米米形成法律压力。他们还指出，据他们所称，美国的刑事追诉十多年来没有取得进展。

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耶路撒冷爆炸案

据该报报道，塔米米因参与2001年8月9日在耶路撒冷市中心Sbarro餐厅发生的自杀式爆炸案，被判处16个无期徒刑。当时共有15人死亡，其中包括7名儿童和一名孕妇。塔米米当时是一名学生并兼职从事新闻工作，她选择了袭击地点，并陪同实施者前往餐厅。

2011年，她作为与释放吉拉德·沙利特有关的囚犯交换协议的一部分获释，随后迁居约旦。美国正以在境外针对美国公民共谋使用大规模杀伤性武器并导致死亡，以及协助实施袭击等罪名追捕塔米米。

National Jewish Advocacy Center代表马克·戈德费德表示，如果原告胜诉，该法院判决可以在其他司法管辖区登记，并可能涉及与美国金融体系相关的资产或款项。他还希望，此案将促使美国更加关注约旦拒绝引渡塔米米一事。

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