英国和北欧各国已达成协议，将加强海军合作以遏制俄罗斯，特别是应对其潜艇威胁。

计划在英国领导的联合远征部队（JEF）框架内发展这种新的合作模式。合作将主要聚焦于北大西洋、北极和波罗的海地区。

各国应从口头承诺转向实际的联合行动，加强海军、空军和陆军之间的协调。保护海底通信电缆和重要海上基础设施也是优先事项之一。

英国国防参谋长理查德·奈顿表示，来自俄罗斯的威胁正在加剧，其行动包括破坏活动、网络攻击和有针对性的暗杀。

“这是我成年以来经历过的最危险的时期，”他强调道。

来源：《金融时报》

英国成功将“提塔尼亚”（Titania）军用卫星送入轨道，该卫星将增强英国武装部队从太空监视地面军事活动的能力。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷呼吁欧洲各国对弗拉基米尔·普京关于俄罗斯无意进攻欧洲的言论保持警惕。 他提醒道，俄罗斯军队已经在欧洲大陆发动了战争——针对乌克兰。在布鲁塞尔举行的会议上，斯特里廷还强调了英国与欧盟在国防领域加强合作的必要性。

英国外交大臣埃德·米利班德在美国亚特兰大举行的G20外长会议上，直接对俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示， 并表示俄罗斯是针对乌克兰战争的侵略者，且注定无法取胜。

关注我们在