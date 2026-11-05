Федеральный суд округа Колумбия в США разрешил вручить Ахлам Тамими судебные документы через социальную сеть X по гражданскому делу, инициированному родителями 15-летней Малки Рот. Как сообщает Jerusalem Post, решение принято потому, что точный адрес Тамими в Иордании неизвестен.

Как будет происходить вручение

Истцы должны связаться с иорданским медиа Etar, где Тамими работает колумнисткой, направить письмо ее адвокату Мустафе Насралле и опубликовать повестку онлайн. Суд пришел к выводу, что совокупность этих шагов может обоснованно обеспечить ее уведомление о деле.

Дело от имени наследственного имущества Малки Рот ведет National Jewish Advocacy Center. Ее родители Арнольд и Фримет Рот заявили, что иск впервые создает для Тамими юридическое давление в американском суде. Они также обратили внимание, что уголовное преследование в США, по их словам, не продвигается более десяти лет.

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Дело о взрыве в Иерусалиме

По данным издания, Тамими была приговорена к 16 пожизненным срокам заключения за участие в теракте смертника 9 августа 2001 года в ресторане Sbarro в центре Иерусалима. Тогда погибли 15 человек, в том числе семеро детей и беременная женщина. Тамими, которая в то время была студенткой и работала журналисткой по совместительству, выбрала место атаки и сопровождала исполнителя в ресторан.

В 2011 году ее освободили в рамках соглашения об обмене заключенными, связанного с освобождением Гилада Шалита, после чего она переехала в Иорданию. США разыскивают Тамими по обвинениям в сговоре с целью применения оружия массового поражения против гражданина США за пределами страны, повлекшем смерть, а также в содействии атаке.

Представитель National Jewish Advocacy Center Марк Голдфедер заявил, что в случае победы истцов судебное решение может быть зарегистрировано в других юрисдикциях и касаться активов или выплат, связанных с американской финансовой системой. Он также выразил надежду, что дело усилит в США внимание к отказу Иордании выдать Тамими.

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