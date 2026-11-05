民主党在美国中期选举中从共和党手中夺得七个参议院席位，并重新取得对国会的控制权。正如澳大利亚广播公司新闻报道所述，这一结果是唐纳德·特朗普总统及共和党的一次明显失败。

参议院的七项变化

民主党赢得了此前由共和党拥有的七个参议院席位。在得克萨斯州、南卡罗来纳州和堪萨斯州这三个州，共和党数十年来一直保持着这些席位。

美联社制作的投票变化地图将参议院选举结果与2024年总统选举进行了比较，特朗普在该次选举中击败了卡玛拉·哈里斯。在民主党赢得参议院席位的六个关键州，选民在2024年支持特朗普。在本次选举中，这些州的每个选区都出现了有利于民主党的明显转变。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

缅因州的不同结果

民主党在缅因州从共和党手中夺得了第七个参议院席位。民主党人特洛伊·杰克逊在那里击败了现任共和党参议员苏珊·柯林斯。与此同时，尽管杰克逊获胜，但在许多选区，柯林斯的得票率高于特朗普2024年的得票率。

前总统巴拉克·奥巴马表示，这一结果之所以成为可能，是因为民主党在全国不同地区拥有强有力的候选人，其中包括此前其胜算被认为不高的地区。特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，选民不喜欢共和党候选人，而民主党进行了出色的竞选活动，并拥有优秀候选人。

关注我们在