Демократы на промежуточных выборах в США отобрали у республиканцев семь мест в Сенате и вернули контроль над Конгрессом. Как сообщает ABC News Australia, результат стал ощутимым поражением для президента Дональда Трампа и Республиканской партии.

Семь изменений в Сенате

Демократы получили семь сенатских мест, которые ранее принадлежали республиканцам. В трёх штатах — Техасе, Южной Каролине и Канзасе — Республиканская партия удерживала эти позиции десятилетиями.

Карты изменения голосования, подготовленные Associated Press, сравнивают результаты сенатских гонок с президентскими выборами 2024 года, на которых Трамп победил Камалу Харрис. В шести ключевых штатах, где демократы получили места в Сенате, избиратели в 2024 году поддержали Трампа. На этих выборах сдвиг в пользу демократов был заметен в каждом округе этих штатов.

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Отдельный результат в Мэне

Седьмое место в Сенате демократы отобрали у республиканцев в штате Мэн. Там демократ Трой Джексон победил действующую сенатора-республиканку Сьюзен Коллинз. В то же время во многих округах доля голосов Коллинз была выше, чем доля голосов Трампа в 2024 году, хотя Джексон одержал победу.

Бывший президент Барак Обама заявил, что такой результат стал возможен благодаря сильным кандидатам от демократов в разных регионах страны, в том числе там, где их шансы ранее считались невысокими. Трамп в комментарии Fox News сказал, что избирателям не понравились кандидаты-республиканцы, а демократы хорошо провели кампанию и имеют хороших кандидатов.

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