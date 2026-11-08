Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) намерена принять участие в урегулировании российско-украинской войны, однако предлагает провести переговоры без участия Украины. Организовать встречу с участием Германии, США и России планируют весной 2027 года в Абу-Даби.

Об этих планах рассказал заместитель председателя фракции AfD в Бундестаге Маркус Фронмайер, который также входит в комитет по иностранным делам немецкого парламента.

По его словам, партия хочет организовать саммит с участием представителей Германии, Соединенных Штатов и России, но без привлечения украинской стороны. Местом проведения встречи выбрали Абу-Даби, а ориентировочным сроком — весну следующего года.

В AfD утверждают, что у них уже налажены контакты с представителями Вашингтона и Москвы. В частности, представители партии заявили о связях с Государственным департаментом США и советниками президента Дональда Трампа.

Также в партии уверяют, что поддерживают контакты с представителями Министерства иностранных дел России, администрации президента РФ и соответствующих разведывательных служб.

В то же время ультраправая AfD демонстрирует высокие показатели поддержки среди немецких избирателей. По данным, приведенным Le Monde, партия занимает первое место в общенациональных опросах с результатом 27–30%.

Для сравнения: коалиция ХДС-ХСС во главе с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем имеет поддержку на уровне 18–23%.

О возможной встрече с представителями немецкой ультраправой партии ранее сообщал российский банкир Кирилл Дмитриев, близкий к Владимиру Путину. Он участвует в переговорах между Россией и Украиной.

22 октября во время пребывания в Стамбуле Дмитриев заявил, что планирует встретиться с представителями AfD в декабре. Также он упомянул о форуме, который предварительно должен состояться во втором квартале 2027 года.

В то же время российский представитель не уточнил цель предстоящей встречи и место её проведения.

В свою очередь, Маркус Фронмайер заявил, что именно Кирилл Дмитриев координирует подготовку предстоящего саммита с американской стороной.

Об этом сообщает издание Le Monde.

При этом российский диктатор Владимир Путин не получит приглашение на саммит лидеров Группы двадцати, который состоится в Великобритании в ноябре 2027 года. Об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем в комментарии изданию The Economist.

Помощник Навроцкого заявил, что Путина нужно судить, а не приглашать на G20.

Напомним, что в Кремле прокомментировали поездку Путина в США на саммит G20.

Ранее в Кремле ответили на предложение о встрече Зеленского и Путина на саммите G20.

Читай нас в