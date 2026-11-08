Niemiecka skrajnie prawicowa partia „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) zamierza zaangażować się w rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, proponuje jednak przeprowadzenie negocjacji bez udziału Ukrainy. Spotkanie z udziałem Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Rosji planuje się zorganizować wiosną 2027 roku w Abu Zabi.

O tych planach poinformował wiceprzewodniczący frakcji AfD w Bundestagu Markus Fronmaier, który jest również członkiem komisji spraw zagranicznych niemieckiego parlamentu.

Jak powiedział, partia chce zorganizować szczyt z udziałem przedstawicieli Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Rosji, ale bez udziału strony ukraińskiej. Jako miejsce spotkania wybrano Abu Zabi, a orientacyjnym terminem – wiosnę przyszłego roku.

W AfD twierdzą, że mają już nawiązane kontakty z przedstawicielami Waszyngtonu i Moskwy. W szczególności przedstawiciele partii poinformowali o powiązaniach z Departamentem Stanu USA oraz doradcami prezydenta Donalda Trumpa.

Partia zapewnia również, że utrzymuje kontakty z przedstawicielami rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz odpowiednich służb wywiadowczych.

Jednocześnie skrajnie prawicowa AfD cieszy się wysokim poparciem wśród niemieckich wyborców. Według danych przytoczonych przez Le Monde partia ta zajmuje pierwsze miejsce w ogólnokrajowych sondażach, uzyskując wynik na poziomie 27–30%.

Dla porównania koalicja CDU–CSU pod przewodnictwem kanclerza federalnego Friedricha Merza cieszy się poparciem na poziomie 18–23%.

O ewentualnym spotkaniu z przedstawicielami niemieckiej skrajnie prawicowej partii informował wcześniej rosyjski bankier Kirill Dmitriew, bliski współpracownik Władimira Putina. Bierze on udział w negocjacjach między Rosją a Ukrainą.

22 października podczas pobytu w Stambule Dmitriew oświadczył, że planuje spotkać się z przedstawicielami AfD w grudniu. Wspomniał również o forum, które wstępnie ma się odbyć w drugim kwartale 2027 roku.

Jednocześnie rosyjski przedstawiciel nie sprecyzował celu przyszłego spotkania ani miejsca jego odbycia.

Z kolei Markus Fronmaier oświadczył, że to właśnie Kirill Dmitriew koordynuje przygotowania do przyszłego szczytu ze stroną amerykańską.

Informuje o tym dziennik Le Monde.

Jednocześnie rosyjski dyktator Władimir Putin nie otrzyma zaproszenia na szczyt przywódców G20, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2027 roku. Stwierdził to brytyjski premier Andy Burnham w komentarzu dla tygodnika The Economist.

Doradca Nawrockiego stwierdził, że Putina należy postawić przed sądem, a nie zapraszać na szczyt G20.

Przypomnijmy, że Kreml skomentował podróż Putina do USA na szczyt G20.

Wcześniej Kreml odniósł się do propozycji spotkania Zełenskiego i Putina podczas szczytu G20.

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